Ouagadougou : Formation des formateurs en agriculture climato-intelligente

0 Partages Partager Twitter

L’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) au Burkina Faso avec l’appui financier du Royaume du Danemark a organisé du 11 au 15 avril 2022 une formation sur l’agriculture climato-intelligente dans la salle de conférence du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie, de l’Eau et de l’Assainissement.

La suite après cette publicité

Une soixantaine de cadres techniques du développement rural des régions administratives des zones d’intervention du projet (Hauts-Bassins, Centre Ouest, Nord et Centre) ont renforcé leur connaissances théoriques et pratiques sur l’agriculture climato intelligente et la gestion durable des ressources naturelles.

Importance de l’atelier

Près de 59 000 pompes d’irrigation recensées au Burkina Faso, utilisent l’essence, le gasoil ou le gaz comme source d’énergie, d’où la nécessité de trouver des solutions durables et économiques à long terme pour protéger notre environnement tout en générant des économies pour les producteurs. GGGI prévoit renforcer les capacités d’environ 1000 agriculteurs irrigants et 30 Conseils villageois de développement sur des thématiques en lien avec cette formation. Aussi, dans le cadre de la mise à échelle du projet et la vulgarisation de ces approches innovantes d’encadrement du monde rural cet atelier a été organisé.

Thématiques abordées :

Composition, fonctionnement et utilisation des équipements d’un système d’irrigation à la pompe solaire ;

la gestion rationnelle de l’eau dans les parcelles de production ;

les outils d’une agriculture intelligente face au climat (AIC) pour une gestion durable et inclusive des ressources (terres et eau);

la gestion durable d’une exploitation agricole équipée de système d’irrigation solaire ;

les notions d’écovillage et gouvernance locale ;

la promotion et l’exploitation durable des services écosystémiques ;

la fabrication et l’utilisation des fertilisants et des pesticides naturels

L’adoption de l’irrigation solaire en milieu rural

Depuis 2011 certaines initiatives font la promotion de l’irrigation solaire qui tarde à être adoptée à grande envergure par les producteurs. L’une des difficultés sur le terrain est la faible accessibilité des pompes solaires dans les villes du Burkina en dehors de Ouagadougou et Bobo Dioulasso. La qualité de certaines pompes fait défaut de l’avis des agents de l’État. GGGI dans son approche d’adoption a réuni pour cet atelier à la fois les cadres techniques de l’agriculture, ceux de l’élevage et de l’environnement, car c’est l’union et la synergie d’action de ces trois acteurs sur le terrain qui favorisera l’adoption par les producteurs de l’irrigation solaire.

Les participants à cette formation ont mieux cerné durant cette formation, le rôle primordial de l’évaluation des besoins en eau des plantes et du niveau du débit des sources d’eau (puits et forages) pour le choix du système solaire d’irrigation pour convaincre les producteurs à son adoption. Des experts techniques facilitateurs de la formation, des producteurs utilisateurs et des fournisseurs d’équipements d’irrigation solaire au Burkina Faso ont apporté des éléments de réponse aux participants sur l’utilisation des dispositifs d’irrigation solaire, le choix des installations, les paramètres à prendre en compte lors des installations, leur fonctionnement et rentabilité.

Le projet ‘’Promotion de systèmes d’irrigation à pompage solaire (SIPS) et des mini réseaux solaires au Burkina Faso’’ est mis en œuvre au Burkina Faso en collaboration avec la Direction Générale des Aménagements Hydroagricoles et du Développement de l’Irrigation (DGAHDI), la Direction Générale de l’Économie Verte et du changement climatique et les Directions Régionales en charge du Développement Rural. Le Royaume du Danemark soutient financièrement GGGI depuis 2021 à travers ce projet et envisage d’élargir ses investissements dans la résilience face aux changements climatiques au Burkina Faso.

L’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI), est une organisation intergouvernementale fondée pour soutenir et promouvoir un modèle de croissance économique connu sous le nom de “croissance verte”, qui cible des aspects clés de la performance économique tels que la réduction de la pauvreté, la création d’emplois, l’inclusion sociale et la durabilité environnementale. Le Burkina Faso a adhéré au GGGI en 2018.

Écouter l’article

publicite