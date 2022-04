Éducation au Burkina : La 1re promotion des élèves professeurs agrégés s’apitoie sur son sort

0 Partages Partager Twitter

La première promotion des élèves professeurs agrégés de l’enseignement secondaire n’a pas encore commencé les cours. Alors que l’année scolaire et académique tend vers sa fin, ils s’apitoient sur leur sort et leur carrière. Ce jeudi 21 avril 2022, ils ont appelé les autorités à se pencher sur leur situation pour une évolution positive. Ils veulent commencer les cours, et aussi avoir des éclairages sur le contenu de leur formation.

Ils sont au nombre de 60 à satisfaire au concours professionnel de recrutement des professeurs agrégés du secondaire, toutes options confondues. Mais depuis la publication des résultats jusqu’à présent, la première promotion des élèves professeurs agrégés n’a pas encore débuté les cours.

« Après les résultats définitifs publiés le 13 septembre 2021, nous nous attendions tout naturellement à ce que notre formation débute en octobre 2021 comme cela devrait se faire.

Par exemple, les autres stagiaires à l’école nationale supérieure tout comme les autres stagiaires, tout comme les autres stagiaires du nouveau corps des administrateurs des lycées et collèges à former à l’école d’administration et de magistrature, ont fait leur rentrée effective depuis belle lurette », a expliqué Benoît Akou, délégué de la première promotion des élèves professeurs agrégés.

Et de poursuivre : « Mais en novembre 2021, un deuxième recrutement sera lancé en complément d’effectif d’élèves professeurs agrégés en mathématiques.

Les résultats définitifs de ce deuxième concours sont disponibles depuis le 5 janvier 2022. Tout le monde comprenait que ces recrutements par intermittence avait mis à mal la rentrée pédagogique et se disait que tout était désormais pour le début des cours. Nous préparions alors à ce que les choses s’accélèrent à partir de mi-janvier. Mais hélas ».

Benoît Akou ajoute qu’après des démarches entreprises, lui et ses collègues, c’est tout récemment le 10 mars 2022 que leur inscription administrative a eu lieu. Et la vérification des diplômes s’en est suivie le 14 avril 2022.

« À l’heure où nous nous adressons à vous, chers journalistes, personne d’entre nous n’est situé sur la date de la rentrée pédagogique. Quand on sait que l’année scolaire 2021-2022 est presque achevée, que nos formateurs sont également concernés par les examens scolaires qui vont commencer bientôt pour s’achever en juillet, qu’ils ont naturellement droit à des vacances qui interviennent généralement en août, on peut alors comprendre que grandes sont nos inquiétudes », a-t-il dit.

Cela fait presque 7 mois que Benoît Akou et ses collègues attendent débuter les cours. « Il y a la crainte que ce passage à vide toujours en cours n’influence sérieusement la formation en terme de contenus et de qualité des apprentissages dans le créneau de temps qui nous est désormais imparti. Il y a aussi à craindre que cet état de fait soit vraiment préjudiciable à nos carrières », s’est-il inquiété.

L’autre point qui inquiète ces professeurs est qu’à la fin de la formation, explique Benoît Akou, il y aura un autre concours. A cet effet, ils appellent les autorités à se pencher sur leur cause afin qu’ils commencent les cours et que lumière soit faite sur le contenu de la formation.

