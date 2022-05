Fête du travail : La Police nationale et les usagers de la route communient autour d’un dialogue public et d’un match de foot

Fête du travail : La Police nationale et les usagers de la route communient autour d’un dialogue public et d’un match de foot

La commémoration de la fête du travail, ce dimanche 1er mai 2022, a été une occasion pour l’association « Zéro goutte de sang sur la route » de rééditer le dialogue public entre la Police nationale et les usagers. En marge de ce dialogue s’est tenu un match de football amical.

C’est sous le thème « Les policiers, nos camarades de lutte contre l’insécurité routière » que s’est tenu le dialogue public entre la Police nationale et les usagers de la route. Deux communications suivis d’échanges ont ponctué ledit dialogue.

La première, « les infractions récurrentes commises par les usagers de la route », a été présentée par le Lieutenant de Police Yamyia Sawadogo du service régional de la circulation et de la sécurité routière du Centre.

Il a fait remarquer qu’il y a plusieurs sortes d’infractions en matière de code de la route catégorisées en trois : les infractions liées aux documents, à l’équipement du véhicule et au comportement des usagers de la route.

« Mais la plupart du temps, ce sont les infractions liées au comportement des usagers qui sont les plus récurrents à savoir le non-respect de la signalisation lumineuse (les feux tricolores), le non-respect des pistes cyclables lorsqu’elles existent, le non-respect au conducteur de tourner à une intersection ou de traverser une intersection sans signalisation », a-t-il indiqué.

Il a donc invité les usagers « à circuler avec les documents de bords du véhicule en cours de validité, à respecter le code de la route, à respecter strictement les consignes et gestes des agents chargés du contrôle ou de réguler la circulation, à éviter la conduite des véhicules vétustes ».

Aussi a-t-il invité les policiers en charge de la règlementation de la circulation et du contrôle, en vue de réduire la commission des infractions au code de la route, « à allier sensibilisation et répression des infractions récurrentes dans le respect strict des lois et règlements en vigueur ».

Procédure après un accident de la route

La seconde communication a porté sur « la procédure à suivre après un accident de la circulation ». Mais avant, le Lieutenant de Police et chef de la section des accidents du service régional de la circulation et de la sécurité routière du Centre, Eric Ilboudo, s’est basé sur les statistiques de l’Office national de sécurité routière (ONASER) pour rappeler qu’« en 2021 il y a eu 25 118 cas d’accidents de la circulation routière entrainant 1 272 morts et 15 340 blessés ».

Pour ce qui concerne la procédure liée aux accidents, il a cité en premier lieu « le constat d’accident », « la confrontation » ensuite et après, « la gestion des préjudices ». A cette dernière étape, il a laissé entendre que le préjudice subi pouvait être réglé « à l’amiable », par « l’assurance » ou par « le parquet ».

Selon Moumini Koudougou, président-fondateur de l’association « Zéro goutte de sang » sur la route, ce dialogue se tient dans un contexte marqué par une détérioration des relations entre policiers et usagers de la route.

« On remarque et constate qu’en circulation et dans notre plateforme Facebook « Circulation de Ouaga » que le ton monte souvent entre policiers et usagers de la route. On a aussi constaté que des policiers ont été plusieurs fois renversés pars les usagers », a-t-il souligné.

Il est, a-t-il argué, « impératif d’initier des comportements pour qu’on puisse tant bien que mal essayer de venir à bout de ce climat délétère entre usagers de la route et policiers ». Toute chose qui a expliqué la tenue du présent dialogue.

En marge de celui-ci, un match amical entre policiers et usagers s’est tenu. Au score final, 1 but partout.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

