Troyes (Ligue 1) : « Sur le terrain, je suis toujours à fond », déclare Issa Kaboré

L’international burkinabè Issa Kaboré, 20 ans, a accordé une interview au site de son club de Troyes. Si la saison tire vers sa fin, Issa Kaboré ne compte s’économiser pour son club.

« J’ai eu un retour compliqué après la CAN, car j’ai dépensé beaucoup d’énergie et je suis aussi tombé malade en revenant. Aujourd’hui, j’enchaîne les rencontres et je me sens très bien. Quand je suis sur le terrain, je suis toujours à fond et je ne compte pas mes efforts », explique Issa Kaboré, le latéral burkinabè de Troyes (Ligue 1).

S’il admet avoir eu quelques difficultés, le meilleur joueur espoir de la CAN 2021 a retrouvé sa forme. Il compte se battre jusqu’à sa dernière énergie, bien que blessé lors de la journée précédente face à Lille avec une victoire de 3 à 0.

« Compter sur moi »

« Je me sens de mieux en mieux, car le staff nous aide à bien récupérer. On mange bien, on se repose et c’est l’essentiel. Ce n’est pas facile de jouer plusieurs matches d’affilée et tout se fait dans la récupération. Pour rassurer les supporters sur ma cheville, je vais bien, même si je suis sorti face à Lille en fin de match. Ils peuvent compter sur moi jusqu’à la fin de la saison, sans inquiétude ! », assure Issa Kaboré.

Sérieux face au PSG

La prochaine journée du championnat de Ligue 1 français oppose Troyes au Paris Saint Germain (PSG). Le Burkinabè se dit prêt et se montre déterminer. « On va affronter la meilleure équipe de ce championnat, tout simplement. On prépare ce match avec beaucoup de détermination.

On doit être sérieux dans tous les compartiments du jeu. On sait que ce ne sera pas facile, mais on a encore besoin de points pour se maintenir en Ligue 1 Uber Eats. On doit vraiment tout donner. Je ne pense pas que le fait que cette équipe soit championne de France changera leur façon de jouer. Plusieurs de leurs joueurs ont encore des objectifs personnels à atteindre et il faudra être vigilants », affirme-t-il.

Se maintenir en Ligue 1

Le maintien n’est pas encore assuré en Ligue 1 pour Troyes. Issa Kaboré en est conscient. C’est pourquoi il garde le même état d’esprit de gagneur malgré la victoire face à Lille.

« C’est vrai que l’on a gagné une rencontre qui était importante, mais derrière il en reste encore trois. On veut absolument maintenir une bonne cadence et jouer avec l’esprit libéré. Ce que je peux garantir, c’est que l’état d’esprit du groupe est excellent.

On veut se maintenir tous ensemble et faire la fête quand on aura validé notre objectif. Dans les vestiaires, on a conscience de ce qui nous attend et pourtant, on essaye d’évacuer le stress au maximum. On pense tous de manière très positive et c’est ça le principal objectif », juge le Burkinabè. Cette saison en Ligue 1, Issa Kaboré a disputé 29 matchs dont 23 en tant que titulaire.

