Robert Kargougou veut éponger les créances de l’Etat et restaurer les capacités de stockage de la CAMEG

Le ministre en charge de la santé, Dr Robert Kargougou, ce mardi 10 mai 2022, a procédé à la visite des entrepôts de la Centrale d’achat des médicaments essentiels et des consommables médicaux (CAMEG) situés respectivement à la ZAD (zones d’activités diverses) et à Tengandogo. Cette visite, selon lui, est intervenue suite à la conjoncture actuelle marquée par la guerre en Ukraine d’une part, et de la pandémie de Covid-19 d’autre part.

La CAMEG est une structure stratégique de la mise en œuvre des programmes de santé. Elle joue un rôle important dans l’implémentation de la politique nationale de la santé au Burkina Faso. D’où, cette visite du ministre en charge de la santé, qui s’inscrit dans le cadre d’une prise de contact avec les structures déconcentrées de son département.

Après l’inspection et une séance de travail avec les premiers responsables de cette structure, Robert Kargougou a salué le travail qui est abattu au niveau de la CAMEG qui vise à assurer une disponibilité optimale des produits de santé de qualité pour les populations du Burkina.

« C’est une occasion pour moi de témoigner encore une fois, mon engagement à soutenir les efforts de restauration de capacités de stockage de la CAMEG. C’est aussi pour moi, l’occasion de traduire tout l’engagement du ministère de la santé à faire en sorte que les créances des structures centrales et déconcentrées du ministère de la santé vis-à-vis de la CAMEG soient épongées », a-t-il souligné.

Sur ces créances, le ministre de la santé a reconnu que les structures centrales et déconcentrées de son département doivent beaucoup à la CAMEG. Et cet argent selon lui-même peut se chiffrer à plus de 20 milliards de francs CFA. « Et nous travaillons à mettre en place un mécanisme pour payer cette dette, et aussi et surtout pour mettre en place un mécanisme qui évite la reconstitution de la dette », a-t-il annoncé.

Il a par ailleurs félicité la CAMEG, qui malgré cette dette et le contexte difficile a su tenir bon et dispose de 75% de médicaments essentiels au profit des populations.

Ces derniers temps, plusieurs dépôts de la CAMEG ont connu des incendies. L’on se rappelle l’incendie en 2021 dans un des grands dépôts de la CAMEG à Ouagadougou. A propos, Robert Kargougou a noté que son département travaille avec la direction générale de cette structure afin de restaurer les capacités de stockage de la centrale.

« Ceci étant, au-delà de l’incendie de ce dépôt de la CAMEG, nous observons effectivement sur le terrain des incendies au niveau de certains dépôts répartiteurs des médicaments, au niveau des districts, et au niveau de certains dépôts des médicaments dans les centres de santé et de promotion sociale (CSPS) », a-t-il ajouté.

Il a mentionné que les premiers rapports qu’ils reçoivent de ces drames font état de dysfonctionnement venant des circuits électriques. Mais Dr Kargougou a rassuré que son département travaille pour que ces incidents qui entravent la disponibilité des médicaments soient désormais évités.

Dr Anne Maryse K’haboré, directrice générale de la CAMEG a signifié que cette visite de leur ministre de tutelle, a permis de tabler sur les défis ainsi que les perspectives de l’institution. De toutes les difficultés, la pandémie de Covid-19 à la guerre en Ukraine qui sont à la base de l’augmentation du coût des matières premières, son institution a réussi à disponibiliser 75% des médicaments essentiels.

Également, elle s’est dit heureuse de l’engagement pris par le ministre Kargougou pour que la dette que les structures de son département doit à la CAMEG soit épurée, ce qui permettra aussi à l’institution de payer ses fournisseurs.

Willy SAGBE

Burkina24

