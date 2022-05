Perkoa : Les secours toujours à pied d’œuvre pour retrouver les mineurs coincés

0 Partages Partager Twitter

Six Burkinabè, un Tanzanien et un Zambien sont toujours piégés dans la mine souterraine de zinc de Perkoa depuis le 16 avril dernier, date de l’inondation de la mine. Les secours sont à pied d’œuvre pour les retrouver et l’attente des familles proches des victimes se fait longue.



Les sauveteurs se rapprochent de la chambre de refuge sur laquelle reposent tous les espoirs. Le niveau de l’eau baisse et la progression est extrêmement lente en raison de l’eau des galeries qui revient en surface à chaque pompage.



A la date du 12 mai, plus de 42 millions de litres d’eau avaient été pompés et le niveau de l’eau a baissé d’environ 37 mètres Pour accélérer le rythme des opérations de pompage d’eau de la mine Perkoa, le gouvernement burkinabè a facilité l’arrivée des pompes et des pièces de rechange du Ghana et d’Afrique du Sud. Cette facilitation se poursuit pour les commandes de pompes électriques de secours qui doivent servir à remplacer les pompes électriques en service en cas de pannes.

Le vendredi 13 mai 2022, les médias nationaux et internationaux ont effectué une visite de la mine souterraine pour s’imprégner des conditions des opérations de sauvetage. Une présentation de la situation leur a été faite par le staff managérial de la mine.

Quatre ministres à savoir le Ministre en charge des Mines, Jean Alphonse SOME, le Ministre en charge de la Santé, Robert Kargougou, la Ministre en charge de la Communication Valérie Kaboré ainsi que le Ministre en charge du Travail, Bassolma Bazié ont participé à la réunion technique du matin avec les responsables de la mine.Le ministre en charge de la santé a décidé de déployer du personnel médical (une quinzaine) pour une éventuelle prise en charge rapide des survivants.



Encouragés par l’espoir du miracle, les équipes de sauvetage se défoncent presque jour et nuit pour accéder à la chambre refuge. Les chances de retrouver des survivants s’amenuisent avec le temps. Plusieurs scenarii se dessinent.

On peut atteindre la chambre de refuge et découvrir que les mineurs sont sains et saufs tout comme ces derniers peuvent perdre la vie dans cet abri de fortune. Autre hypothèse, pris de cours par la vitesse et la quantité des eaux et la boue qui ont surgi au fond la mine, les travailleurs pourraient avoir eu du mal à regagner la chambre de refuge.

En rappel, la construction de la mine Perkoa a commencé en 2007 et la production de zinc a débuté en 2013. Depuis le 16 avril dernier, la mine Perkoa enregistre la première grave catastrophe de son histoire.

