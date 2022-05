Coupe du Faso Dames : L’USFA remporte le derby contre Étincelles (2-1) et file en finale

L’équipe féminine de l’Union sportive des forces armées (USFA) s’est qualifiée en finale de la Coupe du Faso Dames 2022. Elle a battu les Étincelles (2-1) le dimanche 22 mai 2022. L’USFA affronte l’équipe de l’ASO en finale.

En 2021, l’USFA chez les dames, avait vécu un véritable cauchemar. Présenté comme favorite pour remporter la Coupe du Faso, elle a vu son rêve éteint par les Étincelles qui l’avaient éliminée en demi-finales pour remporter ensuite le trophée. Une nouvelle fois en demi-finales, la rencontre relevait d’une revanche pour les militaires déjà championnes du Burkina Faso.

Quant à Etincelles, entrainées par Pascal Sawadogo, entraîneur de l’équipe nationale dame, il fallait à tout prix sauver la saison. Sur le terrain de l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO), les militaires se signalent très vite avec l’ouverture du score (1-0) par Mouniratou Compaoré (18e min).

La meilleure buteuse du championnat dame permet à son équipe de prendre une avance au score et de mettre la pression sur Etincelles. Les joueuses de Pascal Sawadogo montrent bien de la résistance avec Adèle Nana. Mais l’USFA inscrit le deuxième (2-0) grâce à Charlotte Millogo.

Avec cet avantage acquis, l’USFA durcit le jeu. Ce qui a pour effet d’énerver les joueuses de Etincelles. Mais Pascal Sawadogo réussit à calmer ses filles. C’est finalement dans les derniers instants que Adèle Nana réduit le score (2-1).

L’USFA gère bien le reste de la rencontre prend enfin sa revanche et se hisse en finale. « On avait vraiment envie de gagner cette demi-finale parce qu’en face de nous, on avait une équipe de taille. Elles nous ont éliminé l’année dernière, il fallait qu’on prenne notre revanche cette année », rappelle l’entraîneur de l’USFA Zakaria Zéba.

Pour Pascal Sawadogo, entraîneur d’Etincelles, cette défaite s’explique par le manque d’efficacité de son équipe en attaque. Il espère prendre la troisième place.

Les joueuses de Zakaria Zéba retrouvent en finale l’ASO qui les avait privées de la troisième place l’année dernière. Etincelles joue contre l’ASEC de Koudougou pour le match de la troisième place.

