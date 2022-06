Burkina : Les responsables du PPS « étonnés de l’évolution » du parti politique

0 Partages Partager Twitter

Le Parti Panafricain pour le Salut (PPS) a tenu sa toute première session du Bureau Executif National (BEN) ce samedi 11 juin 2022 à Ouagadougou.

L’un des nouveau-nés des partis politiques, a tenu sa première rencontre du bureau exécutif national. La situation nationale, l’inflation, le point de la mise en place des points focaux sur l’ensemble du territoire national et les démarches de fusion d’autres partis politiques avec le Parti Panafricain pour le Salut (PPS) était à l’ordre du bureau exécutif national.

Le Président du parti, Abdoulaye Mossé a fait savoir qu’au regard de la situation nationale il fallait que le parti donne son point de vue. Il a estimé que le PPS ne peut pas rester silencieux sur la flambée des prix malgré sa jeune existence. A quatre mois d’existence, il a fait savoir qu’il est étonné de l’évolution du parti.

« Nous sommes étonnés du moment où il faut partir sur des bons repères. Nous sommes à presque 100 maires sur le territoire national, plus d’une vingtaine de partis politiques et plus de 20 députés à la 8e législative sans compter sur les personnes ressources qui viennent pour la première fois sur la scène politique », a-t-il déclaré.

Jules César KABORE

Burkina 24

