Appel à candidature : 𝐃𝐞𝐮𝐱𝐢è𝐦𝐞 (𝟐è𝐦𝐞) 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐫é𝐞 𝐚𝐜𝐚𝐝é𝐦𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐠𝐧𝐞 𝟏𝐞𝐫 𝐣𝐮𝐢𝐥𝐥𝐞𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐

Après la première session de la rentrée académique, le campus virtuel de l’IST (IST E-Campus) ouvre la deuxième vague des inscriptions pour les cours en ligne au titre de l’année académique 2021-2022.

Étudiants et acteurs du milieu professionnel, poursuivez depuis chez vous les opportunités d’emplois et de promotion de carrière grâce à notre cours à distance en 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞𝐬 et en 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧 : DST, LICENCE & MASTER

📌𝗗𝗜𝗣𝗟Ô𝗠𝗘 𝗗𝗘 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗜𝗖𝗜𝗘𝗡 𝗦𝗨𝗣É𝗥𝗜𝗘𝗨𝗥

▪️Électronique et Informatique Industrielle

▪️Réseaux Informatiques et Télécoms

▪️Électrotechnique

▪️Finance comptabilité

▪️Marketing et Gestion Commerciale

▪️Secrétariat de Direction Bureautique

📌𝗟𝗜𝗖𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗟𝗟𝗘

▪️Nutrition Humaine Appliquée

▪️Réseaux et Systèmes Informatiques

▪️Maintenance Industrielle

▪️Électronique

▪️Génie biomédical

▪️Industrie Agroalimentaire

▪️Énergie Nouvelle et Renouvelables

▪️Génie minier

▪️Génie civil

▪️Gestion des Ressources Humaines

▪️Marketing management

▪️Finance comptabilité

▪️Logistique, Transport et Transit

▪️Gestion des projets

▪️Communication d’Entreprise

▪️Banque microfinance

▪️Assistanat de Direction Bilingue

📌𝗠𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗟

▪️Agroalimentaire

▪️Réseaux Informatiques et Multimédias

▪️Génie industriel

▪️Génie biomédical

▪️Électrotechnique

▪️Énergies Nouvelles et Renouvelables

▪️Comptabilité Contrôle Audit

▪️Marketing et stratégie

▪️Gestion de projet

▪️Communication d’Entreprise

#Infoline : (+226) 53 00 63 00 #Whatsapp / 68 00 23 00

#ISTWayalghin #Technologies #Innovations #Gestion

#𝐈𝐒𝐓 𝐄-𝐜𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬, 𝐥’𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐮 𝐬𝐚𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐥à 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 !

