Tecno mobile Burkina : Somptueuse soirée pour le lancement du Camon 19 pro, un téléphone qui vous fera oublier le noir

Le Camon 19 illumine son public!

La firme chinoise Tecno, spécialisée dans la fabrication de téléphones, vient de lancer officiellement deux nouvelles séries de smartphones fonctionnant sous Android. Il s’agit Tecno Camon 19 et du Tecno Spark 9. La cérémonie de lancement s’est déroulée ce jeudi 23 juin à Ouagadougou.

Le Camon 19, produit phare de cette cérémonie de lancement, est l’un des derniers nés de la firme Tecno. Doté d’un processeur Octa-Core Hello G96, d’un écran full HD, d’une triple caméra arrière de 64 megapixels accompagnée d’un quadruple flash, d’une caméra Selfie de 32 megapixels et d’une mémoire de 256 Go pour les téléphones les plus performants et hauts de gamme, le TECNO Camon 19 fonctionne sous Android 12 avec une batterie de 5000mAh. En plus de disposer d’un capteur d’empreintes digitales, le Camon 19 possède également un capteur de distance et un capteur gyroscopique pour un poids de 184 grammes. Le Camon 19 se présente sous trois modèles. Il s’agit du Camon 19, du Camon 19 Pro et du Camon 19 Pro5G. « Le Tecno Camon 19 est la quintessence de notre savoir-faire en matière de camera et de smartphone » fait savoir la firme Tecno qui ajoute que le Camon 19 se charge en mode charge rapide en moins d’une heure.

Autre innovation de TECNO, le Spark 9 décliné sous trois modèles que sont le Spark 9, le Spark 9T et le Spark9 Pro. Le Spark 9 vous sera dévoilé dans quelques jours sur leur site web, facebook et Instagram.

Pour les représentants de TECNO au Burkina Faso, ces produits sont venus apporter une nouvelle vision du téléphone au Pays des Hommes intègres. « Camon 19 octroiera une nouvelle dimension et une meilleure expérience de la caméra » et ceci a été possible grâce « à nos 16 années de recherches dans le monde de la caméra » a laissé entendre Andrew, quality manager chez TECNO Burkina Faso.

« Nous travaillons à satisfaire notre clientèle et nous appellerons sans cesse nos produits au grand bonheur de nos clients » renchérit….., Directeur de Tecno au Burkina.

Lors de cette cérémonie, une tombola a été organisée. Elle a permis à certains invités d’avoir la chance de repartir gratuitement avec le Camon 19.

Quelques-uns des artistes qui ont presté ce jour-là tels que Floby, Kayawoto, Mister Melo, Som le Sapeur ont aussi reçu des bons de CAMON 19.

Disponible sur le marché entre le 27 et le 30 Juin aux prix unitaire de 168.000FCFA pour le Camon 19 Pro, 115.000FCFA pour le Camon 19 et 198.000 FCFA, pour le Camon 19 Pro5G, la série Camon 19 ravira sans nulle doute le cœur des utilisateurs et du public burkinabè.

