Mali : Les militaires ivoiriens interpellés seront jugés

0 Partages Partager Twitter

Le Gouvernement de la Transition informe l’opinion nationale et internationale que le

dimanche 10 juillet 2022, entre 11 heures et 13 heures, deux aéronefs immatriculés

ZS-BBI et UR-CTH, en provenance de la République de Côte d’lvoire, transportant

quarante-neuf (49) militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre,

ainsi que d’autres équipements militaires, ont atterri à l’Aéroport International Président

Modibo KEITA Sénou.

La suite après cette publicité

Grâce au professionnalisme des Forces de Défense et de Sécurité maliennes, il a été

établi que les quarante-neuf (49) militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le

territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et

leurs armements, munitions et équipements ont été saisis… Lire ici 👇🏿

Écouter l’article

publicite