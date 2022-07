Prix Pierre Castel 2022 : Estelle Ouédraogo est la grande lauréate de la 5e édition

0 Partages Partager Twitter

La finale de la 5e édition du Prix Pierre Castel s’est tenue le jeudi 23 juin 2022. Les deux candidates finalistes burkinabè ont présenté leurs projets par visioconférence au grand jury de Bordeaux présidé par M. Pierre CASTEL, représenté par M. Gil MARTIGNAC. A l’issue de la délibération, Dr. Estelle OUEDRAOGO, médecin et nutritionniste de formation, a été désignée lauréate de cette 5e édition.

Le Prix Pierre CASTEL 2022, organisé dans six pays de l’Afrique, a livré son verdict. Après la phase de l’audition du Jury National, deux (2) lauréates avaient été désignées, à savoir Dr. Estelle OUEDRAOGO de l’entreprise DANIA DELICES et Dorcas NADEMBEGA de l’entreprise FEUILLES FRAICHES ET CLEAN.

L’entreprise DANIA DELICES du Dr. Estelle OUEDAOGO a remporté le premier prix d’une valeur de 15 000 euros (environ 10 millions de francs CFA), un parrainage et un coaching. Son entreprise œuvre dans la transformation de céréales en farines infantiles pour la préparation de bouillies, afin de protéger les enfants contre la malnutrition.

Le deuxième prix d’une valeur de 10 000 euros est revenu à Dorcas NADEMBEGA de FEUILLES FRAICHES ET CLEAN qui a présenté un projet de transformation de feuilles potagères bio en surgelées. Elle bénéficie également d’un programme de coaching.

Mme Estelle OUEDRAOGO traduit toute sa reconnaissance au Fonds de dotation Pierre CASTEL en ces termes : « Je suis très heureuse de remporter le premier prix du Fonds de dotation Pierre CASTEL, car ce prix va permettre d’accroître la capacité de production et de faire connaître l’entreprise. J’encourage les jeunes entrepreneurs à croire en leurs rêves et à postuler au Prix Pierre CASTEL car c’est une belle aventure humaine où on apprend beaucoup de choses ».

La deuxième lauréate quant à elle « dit être très fière d’avoir pu présenter son projet devant le Grand Jury qui a présidé les auditions depuis bordeaux, car c’est une opportunité qui lui permet d’avoir plus confiance en elle-même ».

Rappelons que le Prix Pierre Castel a pour objectif d’identifier et de soutenir les jeunes entrepreneurs (ses), dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire, qui contribuent au développement socio-économique, et environnemental de leurs pays.

