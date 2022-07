Energie solaire au Burkina : 30 entreprises distinguées lors des Solar Awards

Les Solar Awards 2022 ont eu lieu dans la soirée de ce vendredi 15 juillet 2022 à Ouagadougou. Au cours de la cérémonie, plus d’une trentaine d’entreprises évoluant dans l’industrie du solaire ont vu leurs efforts récompensés.

Solar Awards ou les trophées de la transition énergétique sont nés du constat que l’énergie solaire est en pleine expansion au Burkina Faso et regorge de nombreux avantages, alors que le mérite de ses acteurs n’est pas reconnu.

Pour cette deuxième édition, l’objectif était de mettre à l’honneur les projets et produits des entreprises, valoriser les meilleures innovations et réalisations et promouvoir la responsabilité professionnelle et sociale des entreprises, selon les propos du promoteur, Omar Sidibé.

« Aujourd’hui notre pays est choisi parmi les meilleurs dans la sous-région en matière de développement des énergies renouvelables et plus précisément les énergies solaires. Nous avons initié cette activité pour mettre à la fois les entreprises sous les projecteurs mais aussi les projets qui sont développés », a indiqué Omar Sidibé.

30 entreprises distinguées

Pour un peu plus de 30 entreprises distinguées lors de cette soirée, il y avait sept catégories de répartition des trophées.

Il s’agit du trophée de l’efficacité énergétique, de l’énergie renouvelable, de la mobilité, de la technologie, le trophée startup, le trophée distributeur/installateur, et le trophée bureau d’études et conseils.

Revenant sur les critères de sélection des entreprises lauréates, le promoteur a laissé entendre que cela s’est fait sur la base de la satisfaction des clients ayant eu recours à leurs services.

« Pour la sélection, nous sommes allés sur une base simple. Nous avons identifié des consommateurs et nous sommes allés enquêter auprès d’eux sur la qualité des prestations, des produits qui sont fournis, les garanties que couvrent ces produits, les services après-vente… C’est essentiellement basé sur l’indice de satisfaction de la clientèle », a fait savoir Omar Sidibé.

A travers ces distinctions, Omar Sidibé a laissé entendre qu’ils attendent de ces lauréats qu’ils maintiennent le cap de la compétence et de la compétitivité, mais aussi qu’ils développent plus d’initiatives afin de faciliter l’appropriation de l’énergie solaire par le plus grand nombre de Burkinabè.

C’est un sentiment de joie général qui a été relevé au niveau des lauréats. Ces derniers ont promis faire des efforts pour élever le niveau car prennent-ils cette distinction comme une invite à persévérer dans le travail bien fait, et aussi, en matière d’innovation.

Le prix spécial de la meilleure implantation est revenu à l’entreprise Africa Sun/BTI. La meilleure Startup et le super trophée de l’efficacité énergétique ont été attribués à l’entreprise Alioth System. L’entreprise Projet de Production International (PPI) est repartie avec le trophée de la meilleure entreprise solaire.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

