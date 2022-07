Appel à candidature : Formation certifiante en Fiscalité d’entreprise

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI), organise une session de formation certifiante en Fiscalité d’entreprise

Objectif

L’objectif général est de permettre à de nombreux professionnels qui sont amenés, dans le cadre de leurs missions, à tenir compte de règles ou de contraintes fiscales qui s’appliquent aux entreprises. Il s’agit de mieux outiller les professionnels aux techniques et outils fiscaux modernes afin de leur permettre d’identifier et maîtriser l’ensemble des impôts et taxes dus par une entreprise en vue d’une gestion fiscale optimale.

Compétences validées

A l’issue du programme, le candidat devrait être capable de :

Cerner les règles générales qui régissent la fiscalité

Faire le point sur l’environnement fiscal de l’entreprise et maîtriser la gestion fiscale de l’entreprise

Assumer la responsabilité des obligations déclaratives de l’entreprise.

Réaliser l’audit de l’environnement fiscal de l’entreprise.

Appliquer les spécificités de la gestion fiscale de l’IS de la TVA de la fiscalité locale de la fiscalité patrimoniale et de la fiscalité immobilière.

Gérer les relations entre les organisations et l’administration fiscale.

Acquérir les réflexes techniques et les modes de raisonnement fiscaux

Intégrer les mécanismes fiscaux tant en matière d’IS que de TVA

Produire les principales déclarations fiscales de l’entreprise

Public cible

Chefs d’entreprise, DAF, Comptables, fiscalistes, consultants, étudiants, etc

Contenu

Le certificat est organisé est 6 modules de 150h au total

Module 1 : Principes généraux de fiscalité des entreprises

Module 2 : Impôts directs

Module 3 : TVA et prélèvements

Module 4 : Fiscalité des personnes morales à but non lucratif

Module 5 : Fiscalité communautaire et internationale

Module 6 : Gestion des relations de l’entreprise avec l’administration fiscale

Équipe d’intervenants

L’équipe d’intervenants est composée d’enseignants chercheurs, d’inspecteur d’impôts, de consultants et conseillers fiscaux, d’experts comptables

Conditions d’accès et de validation

L’accès aux certificats est ouvert aux candidats titulaires d’au moins le BAC ou justifiant d’une solide expérience professionnelle. Une moyenne générale minimale de 12/20 doit être obtenue pour la délivrance d’un certificat.

Calendrier de la formation

Inscription : jusqu’au 30 juillet 2022

Cours : Août à septembre 2022

Période de cours: lundi au vendredi de 18h00-21h30

Lieu : Ouagadougou/ZAD

Coût de participation

Candidature individuelle: 450 000 F CFA

Candidature institutionnelle: 500 000 F CFA

Nb. Les frais de participation à titre individuel sont payables en plusieurs tranches.

Inscription

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien

Nous contacter

Info ligne: + 226 25 45 37 57

WhatsApp: +226 78398855

Email: [email protected]

Notre page facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100071286197939

Situation géographique : A la ZAD en face du magasin du Donsen Alu entre la station Oryx et Mégamonde ZAD.

