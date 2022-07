Burkina Faso : Plus de 80 terroristes neutralisés du 15 juin au 15 juillet 2022 (Bilan mensuel de l’armée)

Les opérations de sécurisation du territoire national se sont poursuivies sur la période du 15 juin au 15 juillet 2022 sous la coordination du Commandement des Opérations du Théâtre National (COTN). Comme depuis quelques semaines, les actions sont orientées vers l’offensive avec une combinaison coordonnées des forces terrestres et aériennes. Ces actions, soutenues par les opérations de renseignement, permettent de maintenir la pression sur les groupes armés terroristes et de desserrer l’étau autour des localités sous forte menace terroriste.

OPERATIONS MILITAIRES : L’opération KOURAL

L’opération KOURAL est une opération conjointe Burkina Faso/Niger qui a été conduite du 26 juin au 10 juillet 2022. La zone d’opération couvre la zone frontalière commune aux deux pays avec un effort particulier sur la localité de SEYTENGA (Province du Séno, région du Sahel) et ses environs où plusieurs repères de terroristes ont été localisés.

L’opération a mobilisé plusieurs échelons tactiques interarmes Burkinabè et Nigériens avec une parfaite mutualisation des moyens d’appui feu et renseignement. Avec un Poste de Commandement Conjoint (PCC) basé à Dori et regroupant des officiers d’état-major des deux pays, l’opération KOURAL avait pour objectif de sécuriser la zone d’opération et de porter assistance aux populations civiles. Dans ce sens, plusieurs actions offensives coordonnées, ainsi que des actions civilo-militaires ont été conduites. Le bilan enregistré à la fin de l’opération se présente comme suit :

Côté ami : 04 militaires ont été blessés au cours d’un accrochage dans les environs de SEBBA. Ils ont été évacués et pris en charge.

Côté ennemi : Un assaut sur une base terroristes à quelques kilomètres de SEYTENGA a permis de neutraliser 15 terroristes et de détruire une importante logistique. Une deuxième base logistique a été détruite dans les environs de SOLHAN avec 19 terroristes tués. 22 autres terroristes ont été neutralisés au cours d’un accrochage dans les environs de SEBBA.

Grace aux actions offensives et au renforcement du dispositif, la vie a repris dans la localité de Solhan avec un retour progressif des populations, la réouverture des commerces et la poursuite du trafic.

POINT SUR LA SITUATION SECURITAIRE A BARSALOGHO

Suite à l’attaque terroriste contre la localité de Barsalogho intervenue le 10 juillet 2022, les forces militaires ont engagé une contre-offensive d’envergure afin de traquer et neutraliser les assaillants. Cette action, qui a combiné opérations terrestres et aériennes, a permis, quelques heures après l’attaque, de détruire une base terroriste dans la localité de Bangmiougou.

La contre-offensive s’est poursuivie sur plusieurs jours, et a permis de détruire 03 bases terroristes dont un plot logistique. Le bilan humain cumulé côté ennemi fait état d’au moins 27 terroristes abattus. Une importante quantité de matériels dont des armes, des munitions, des engins explosifs et des moyens de communication ont été saisis ou détruits. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone.

ACTIONS AU PROFIT DES POPULATIONS

Le soutien des Forces Armées Nationales à l’action humanitaire s’est pour- suivi au cours du mois écoulé. Ces Actions Civilo-Militaires (ACM), qui ont pour bénéficiaires les populations civiles, les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), les autorités locales, ainsi que les personnels de l’administration et des sociétés publiques contribuent à renforcer la résilience des populations durement touchées par les effets de l’insécurité. Ces actions sont une contribution importante des FDS à la protection des Droits fondamentaux des personnes vivant dans les zones durement touchées par le terrorisme.

Entre le 29 juin et le 05 juillet 2022, 05 opérations de consultations gratuites ont été conduites au profit des populations civiles de plusieurs localités du Sahel. Les populations de SEYTENGA ont bénéficié de ces consultations au cours de la deuxième phase de l’opération conjointe KOURAL. Près de 200 personnes ont été consultées. Des produits pharmaceutiques et des moustiquaires imprégnés ont également été distribués.

Les Forces Armées Nationales ont également poursuivi les escortes au profit des commerçants pour soutenir la reprise des activités économiques dans certaines localités. Ainsi, ce sont plus de 190 camions qui ont été escortés le 30 juin 2022 sur le tronçon DJIBO-OUAGA. Plusieurs camions ont également été escortés jusqu’à Barsalogho le 1er juillet 2022. A cela s’ajoutent les transports de vivres par air et par voie routière assurés au profit des personnes déplacées internes. Sur la période du 15 juin au 15 juillet 2022, plusieurs tonnes de vivres ont été convoyées au profit de ces populations.

EVALUATION DE LA SITUATION SECURITAIRE

La situation sécuritaire sur la période du 15 juin au 15 juillet a connu une relative accalmie avec toutefois quelques attaques contre des populations et les FDS notamment dans la région de la Boucle du Mouhoun et du centre-nord.

Les actions offensives et les actions de riposte ont permis d’infliger de lourdes pertes aux terroristes sur le théâtre des opérations en général, et particulièrement dans le Sahel (au cours de l’opération KOURAL) et au Centre-nord (suite à la contre-offensive lancée dans la zone de Barsalogho). L’on note au cours des derniers jours une tentative d’isolement de certaines localités par la destruction des ouvrages de franchissement sur les voies.

Face à cela, les Forces de Défense et de Sécurité, en étroite collaboration avec les différents secteurs ministériels et les partenaires, poursuivent leurs actions de réorganisation structurelle et opérationnelle afin d’inverser durablement la tendance. Des efforts sont entrepris pour réparer les ouvrages détruits et renforcer la surveillance sur les autres mais ces efforts seront vains sans une participation active des populations.

