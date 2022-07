Championnat d’Afrique de Taekwondo 2022 : Une médaille d’argent de plus dans les armoires de Fayçal Sawadogo

Le Burkina Faso a pris part au championnat d’Afrique de Taekwondo les 13 et 17 juillet 2022. A l’issue des confrontations, le champion burkinabè Fayçal Sawadogo a décroché la médaille d’argent hissant le drapeau du Burkina Faso haut dans cette prestigieuse compétition.

Après un score de 3-3 en finale contre le médaillé de Bronze aux précédents JO et actuel numéro 1 Africain Seif Issa d’Égypte, le Burkinabè Fayçal Sawadogo a décroché la médaille de bronze au compte du pays des Hommes intègres. Cette médaille a été obtenue après sa défaite par décision, selon certains critères du nouveau règlement actualisé d’il y a un mois.

« Hamdoulilah, ce week-end j’ai pris part aux championnats d’Afrique de Taekwondo à Kigali où j’ai terminé 2ème . Grâce à cette médaille et aux 2 autres obtenues par mon équipe qui sont la médaille d’argent dans la catégorie des -68, et le Bronze en -87, le Burkina rentre de nouveau dans l’histoire avec ces premières médailles d’argent en Taekwondo en championnats d’Afrique et à se hisser à la 6eme place sur les pays participants », a écrit le champion burkinabè.

Sur le même post, il a salué tous les acteurs qui ont œuvré pour cette médaille. « Grand merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus, et surtout qui ont permis à toute l’équipe de se retrouver au complet sur Kigali. Merci beaucoup à mes Coachs depuis le Burkina jusqu’en Allemagne. Merci à tous pour vos prières et bénédictions qui nous ont accompagnés durant toute la compétition », a-t-il ajouté.

Dans la foulée, Ibrahim Maïga a également obtenu une médaille d’argent et Ali Coulibaly la médaille de Bronze donnant ainsi au Burkina Faso la 6ème place sur les 36 nations présentes à cette compétition.

Trente-six (36) pays ont pris part à ce championnat d’Afrique des nations dont les performances comptent dans la qualification pour les Jeux olympiques (JO) de Paris 2024.

En rappel Fayçal Sawadogo a, auparavant été couronné d’une médaille d’or chez les moins de 80 kg à l’Open d’Autriche de taekwondo, qui sont se tenus en mai 2022.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

