Burkina : L’ANEAM désire collecter 2 500 000 F CFA pour venir en aide à des handicapés visuels

La collecte de fonds de matériels didactiques et de documents ainsi que l’initiation à l’informatique au profit des élèves et étudiants en situation de handicap visuel. Ce sont les deux activités sur lesquelles a communiqué l’Association nationale des étudiants aveugles et malvoyants (ANEAM) ce jeudi 18 août 2022 à Ouagadougou, à l’occasion d’une conférence de presse. Elle a sollicité, séance tenante, l’accompagnement et l’aide de tous afin de réussir ces activités.

Huit (08) personnes sur dix (10) atteintes de handicap visuel sont issues de familles modestes, a laissé entendre Noel Wangraoua, Secrétaire général (SG) de l’Association nationale des étudiants aveugles et malvoyants (ANEAM).

Ainsi, dans le cadre de ses activités, et afin de venir en aide à cette frange de la population, l’ANEAM a initié une collecte de fonds de matériels didactiques et de documents ainsi que l’initiation à l’informatique au profit des élèves et étudiants en situation de handicap visuel.

L’initiation à l’informatique, des dires de Noel Wangraoua, vise à répondre à l’exigence du moment. « Pour répondre à l’exigence du moment, préparer les élèves et étudiants en situation de handicap visuel pour le marché de l’emploi, l’ANEAM initie une formation en informatique au profit des élèves et étudiants en situation de handicap visuel », a-t-il déclaré.

Prévue pour se tenir du 05 au 10 septembre 2022 à Ouagadougou, dans la cour de l’UN-ABPAM, sise à Gounghin, la formation est essentiellement axée sur le système d’exploitation Windows, Word, Excel et Internet, a dit le Secrétaire général. « Cette formation répond également à l’inclusion numérique prônée partout dans le monde », a-t-il aussi avancé, annonçant la mise en place d’un comité d’organisation dont il a été désigné président.

Pour le parrainage de la collecte de fonds, le Pr Rabiou Cissé, chef de service de radiologie au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) et ancien président de l’Université Pr Joseph Ki-Zerbo a été désigné. Quant à l’initiation à l’informatique, « nous avons le haut parrainage de Aminata Zerbo de Savane et de la ministre de la transition digitale. Nous avons respectivement le parrainage et le co-parrainage de Souleymane Ouédraogo et Adama Tiendrébéogo, membres de l’Assemblée législative de transition (ALT) », a informé le SG.

En termes de difficultés, l’ensemble des personnes vivant avec un handicap visuel, présentes, ont fait savoir des difficultés d’ordre financière, notamment liées à la scolarisation des élèves et étudiants, à leur prise en charge lors des examens et concours et même pour le matériel didactique. Il a aussi été mentionné le peu de communication autour de l’éducation inclusive des personnes atteintes de handicap visuel.

L’ANEAM est une structure estudiantine à but non lucratif. Elle regroupe en son sein des étudiants vivant avec un handicap visuel. Elle a été officiellement lancée le 03 décembre 2021 à Ouagadougou, avec l’installation des membres du bureau au nombre de sept (07). Elle est légalement reconnue.

Avec une devise, Union, Solidarité, Réussite, l’ANEAM poursuit plusieurs objectifs dont un objectif principal, celui de plaider pour l’épanouissement des élèves et étudiants déficients visuels ; et des objectifs spécifiques, qui sont entre autres, de réunir les étudiants aveugles et malvoyants au sein d’une même structure et d’œuvrer pour l’insertion et l’intégration socioprofessionnelle des étudiants aveugles et malvoyants au Burkina Faso.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

