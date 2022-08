Diminution des prix des hydrocarbures : Le gouvernement demande un temps de concertation à la Ligue des Consommateurs du Burkina

Les Associations de défense des intérêts des consommateurs ont participé le 29 août 2022 à une rencontre de concertation sur la problématique de l’augmentation des prix des Hydrocarbures au sein du ministère en charge du commerce. Une rencontre au cours de laquelle ils ont demandé la baisse des prix des hydrocarbures. C’est ce qu’ont fait savoir ces Associations regroupées sous l’appellation Ligue des Consommateurs du Burkina (LCB) à travers un communiqué publié ce mardi 30 août 2022.

La Ligue des Consommateurs du Burkina a proposé aux représentants du ministère en charge du commerce, de l’économie et des finances ainsi qu’au représentant du ministère en charge de la Solidarité nationale, au cours d’une rencontre, une diminution de 75 francs sur le litre des hydrocarbures à la pompe. C’est en substance ce qu’a fait savoir la Ligue des Consommateurs du Burkina à travers un communiqué.

Cependant, poursuit le communiqué, le gouvernement, face à cette demande, a évoqué des problèmes que travers la Société nationale burkinabè d’Hydrocarbure (SONABHY) en soulignant que l’État doit plus 399 milliards à l’institution au titre de 2021 et 2022, à cause de la subvention des produits pétroliers à la pompe.

Néanmoins, selon le communiqué l’État à travers les représentants des ministères cités ci-dessus a demandé du temps pour une concertation au niveau de l’exécution avant de revenir faire une proposition à la Ligue des Consommateurs.

Nonobstant cet état de fait, la Ligue des Consommateurs a invité « les consommateurs, les mouvements citoyens et les ONG de lutte contre la faim à se tenir mobilisés, pour obtenir ensemble et en rangs serrés la diminution du prix des hydrocarbures, moteur de l’économie ».

