Assemblée Législative de Transition : «Il faut l’accepter, il y a du copinage », (Pascal Zaida)

Face à la presse ce mercredi 31 août 2022 à Ouagadougou, Pascal Zaïda, membre de l’Assemblée Législative de Transition a dénoncé la manière dont les choses se passent au sein de l’institution.

«Du point de vue de la question de lois qui arrivent sur la table au niveau de l’ALT, je puis vous assurer que, il n’ y a rien à faire, tout est traité. Maintenant du reste, le fonctionnement est nul parce que, il faut l’accepter, il y a du copinage à l’ALT, il y a du copinage à l’assemblée.

Et ça il faut l’accepter. Je crois que l’institution fonctionne parce que on a des hommes valeureux. Maintenant on fait du copinage à l’intérieur. Je le dis, je le répète à qui veut l’entendre. Donc pour le moment, on est là pour faire un peu la situation qu’on vit et puis on va avancer», a-t-il dénoncé.

Micheline OUÉDRAOGO (Stagiaire)

Burkina24

