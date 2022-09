Le Championnat national de Basket-ball 2021-2022 : L’AS Douane et l’AS SONABHY, les nouveaux Rois du jeu à panier !

Le Championnat national de Basket-ball 2021-2022 s’est refermé ce samedi 3 septembre 2022 au palais des sports de Ouaga 2000. A cette édition, 8 équipes arrivées au niveau des carrés d’as ont joué à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. A l’issue des confrontations finales, l’AS Douane chez les dames et l’AS SONABHY ont été sacrées champions de l’édition.

Débuté depuis février 2022, le Championnat national de Basket-ball a connu son apothéose à travers les différentes finales, catégories confondues jouées ce samedi 3 septembre 2022. Chez les dames, l’AS Douane s’est opposée au Racing Club de Bobo-Dioulasso.

Une rencontre ou les deux équipes se sont accrochées jusqu’à la fin donnant place à une concurrence digne d’une finale. En effet, devancé à l’ouverture du score, les Douanières ont rattrapé le retard dès le premier quart temps conservant l’avantage devenu plus tard écrasant jusqu’au dernier quart temps où elles ont été rejointent et dépassées au score. Il a fallu attendre les ultimes secondes du quart temps en question pour voir l’AS Douane sceller définitivement le sort des bobolaises sur un score de 51 paniers contre 47.

« Les filles ont failli craquer, j’ai pris un temps mort pour les dires de se ressaisir pour prendre le titre. Elles se sont ressaisies et on est passé devant. Psychologiquement, si elles n’étaient pas en place on ne pouvait pas gagner ce match. Je suis très content du résultat », a mentionné le coach des douanières, Hervé Yaméogo.

En catégories homme, la finale a opposé l’AS SONABHY à l’équipe de l’Académie d’Or des Archers (AOA) tenant du titre. Là aussi, la rencontre s’est vite emballée avec des duels de tout part. Le public a eu droit à des accrochages dignes d’un combat de coq. Néanmoins, à l’arrivée c’est l’AS SONABHY qui le remporte avec la plus petite des marges soit 56 paniers contre 55, détrônant ainsi le tenant du titre l’AOA.

La 3ème place, elle est revenue à AS SONABHY chez les dames et à l’USFA chez les hommes. Il faut dire qu’avant d’en arriver au carré d’as, 10 équipes dont 5 à Bobo-Dioulasso et 5 à Ouagadougou se confrontaient à ce championnat. Au dernier carré 8 équipes dont 5 à Ouagadougou et 3 à Bobo-Dioulasso étaient toujours en lice et quatre équipes ont joué ces finales.

En rappel, l’objectif de ce championnat c’est de contribuer à relever le niveau du basket au pays des hommes intègres comme l’a dit le président de la Fédération Burkinabè du Basketball (FABB) Souleymane Yaméogo. Un objectif presque atteint à en juger le niveau des athlètes vus à ce jour toujours selon les propos de Souleymane Yaméogo.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

