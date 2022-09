Premier bilan d’étape de Damiba : Des Ouagavillois partagés entre optimisme et scepticisme

Le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, s’est adressé à la nation le dimanche 4 septembre 2022. Dans son message, il a fait cas de la situation sécuritaire actuelle du pays et a donné rendez-vous en début 2023 à la population pour un autre bilan. Au lendemain de ce bilan d’étape, nous avons tendu nos micros aux citoyens dans la ville de Ouagadougou qui apprécient diversement ce premier bilan.

La suite après cette publicité

C’est le 1er avril 2022 que le président de la transition avait donné rendez-vous dans les 5 mois à venir pour faire son premier bilan de la reconquête du territoire. Ce dimanche 4 septembre 2022, il a effectivement fait son premier bilan.

Pour Naneridoua Malo, vigile, le bilan est peu satisfaisant. « Je trouve que ça va, parce que dans ses paroles, j’ai trouvé que c’est un truc d’ensemble, c’est une lutte qu’on doit mener ensemble sans distinction. Le bilan est positif. Concernant les attaques, on sent que ça un peu diminuer, ce n’est pas comme auparavant », s’est-il exprimé avant d’implorer Dieu pour que la situation s’améliore davantage d’ici janvier 2023 lorsque le président fera son deuxième bilan.

Même son de cloche pour Serge Kaboré, assureur dans une agence de la place. « C’est tout à fait la situation exacte qu’il a dépeinte. Je trouve qu’il a fait de son mieux pour arranger la situation, vu que ce n’est pas facile, il faut que chacun joue son rôle ; ça veut dire que lui en tant que président et nous en tant qu’individus dans la construction du pays. Ceux qui critiquent c’est bien de critiquer mais chacun n’a qu’à faire réellement son travail et je pense que ça va bien se passer. Il a fait de son mieux », a-t-il fait remarquer.

Il a fait savoir qu’il faut attendre encore de voir comment la situation évolue dans l’ensemble. Aussi il n’a pas manqué de montrer son soutien au président. Cependant, pour Moussa Doumbia, commerçant de profession, le bilan n’est pas satisfaisant.

« On peut dire que ça ne va pas, parce que vu les attaques par-ci par-là, on reçoit et sur le plan économique, on ne voit rien d’abord. Il y a la galère, on a faim. De un, il y a trop de déplacés et de deux quand on prend aussi la façon dont les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) souffrent sur le terrain, on ne voit rien d’abord pour le moment.

On attend, ce n’est pas arrivé d’abord, si ça arrive on va aussi juger sur ça. Il n’y a aucune évolution, il ne peut pas rester comme ça mains croisées, c’est obligatoire, il doit y avoir des avancées », a-t-il clamé.

Selon Boureima Sebgo, il n’a pas été question de bilan mais plutôt un récapitulatif sur l’existant. « Le bilan c’est trop dit, car je ne prends pas ça comme un bilan en temps que tel, parce que pour moi, il s’est contenté de peindre la situation de la nation qui à mon avis, devrait être décrite au moment de sa prise du pouvoir parce que la plupart, la grande partie de son discours est consacrée à cette présentation sur la situation qui en réalité existait même au moment où il prenait le pouvoir d’au point que dans toute sa présentation.

On n’appréhende pas un bilan en tant que tel, parce que quand il donnait rendez-vous il y a cinq mois, c’était en termes d’occupation du territoire que le bilan allait s’articuler on ne voit pas dans tout son discours, quelle partie du territoire qui a été reprise par les forces de l’ordre et de sécurité et partant de là la réinstallation des populations », a expliqué Boureima Sebgo. Cependant, il espère que le rendez-vous donné pour début 2023 sera effectivement un rendez-vous du bilan.

Micheline OUEDRAOGO et Amira Farida SANOU (Stagiaires)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite