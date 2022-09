Koala : Les leaders d’opinion s’engagent à faire la promotion du dépistage du Covid-19

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet promotion du test dépistage et le traitement de la maladie Covid-19 au Burkina Faso, une équipe était à Koala dans la commune rurale de Saaba ce samedi 10 septembre 2022. L’objectif était de faire un plaidoyer pour susciter un engagement communautaire pour la promotion du test dépistage et le traitement de la maladie Covid-19.

Des populations sont toujours réticentes à se faire vacciner, malgré les nombreux appels et invites du gouvernement et de ses partenaires au développement. Les dernières statistiques rendues publiques sont assez explicites de cette situation. Ainsi, plus de 2 millions de personnes ont été vaccinées contre 11 millions, soit un taux de moins de 10 % au Burkina Faso à ce jour.

Pour y remédier, le gouvernement n’hésite pas à mettre à contribution les partenaires sociaux, notamment les Organisations de la société civile (OSC), le secteur privé, les leaders religieux et coutumiers. Mais au bout du compte, toujours loin des statistiques escomptées.

C’est dans ce sens qu’en prélude à un forum national pour la promotion de l’engagement des leaders d’opinion en faveur du dépistage du covid-19, une équipe a rencontré les leaders coutumiers et religieux de Koala dans la commune rurale de Saaba.

A écouter Jean Pierre Tologho, coordinateur du projet promotion du test dépistage et le traitement de la maladie Covid-19 volet plaidoyer, cette visite de plaidoyer vise à préparer le forum national qui doit réunir, entre autres, les leaders communautaires, les élèves et étudiants, les associations, les influenceurs sociaux, les leaders coutumiers et religieux.

En plus, Jean Pierre Tologho a fait savoir que des rencontres avec des organisations de plaidoyers, des décideurs et leaders d’opinion, la réalisation de film de sensibilisation, la réalisation de capsules vidéo, des représentations théâtrales et des projections de films sont prévues dans le cadre de ce projet.

« c’est vrai que la maladie a diminué mais ce n’est pas totalement terminé »

Pour lui, cette visite de plaidoyer vise à sensibiliser les leaders d’opinion sur la nécessité de faire les dépistages du Covid-19. « Le dépistage précoce permet d’éviter certaines complications sanitaires » a-t-il lancé.

Le Chef de Koala, a salué l’initiative. Il a indiqué que « c’est vrai que la maladie a diminué mais ce n’est pas totalement terminé ». Cependant, il a invité l’ensemble de la population de continuer à respecter les mesures barrières et de se faire consulter régulièrement dans les centres de sa santé pour toutes difficultés sanitaires.

Egalement, le chef de Koala a rappelé qu’ils ont souffert du Covid-19 notamment avec les mesures de restriction du gouvernement à la période du coronavirus.

En rappel, le projet promotion du test dépistage et le traitement de la maladie Covid-19 est mis en œuvre par IMAG, spécialisée dans la communication pour le changement social et l’engagement communautaire, accompagné par UNITAID et FIND.

Jules César KABORE

Burkina 24

