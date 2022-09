Ouaga : Exercices de l’Unité Spéciale d’Intervention de la Gendarmerie Nationale les 14 et 15 septembre 2022 entre 09h et 19h

Les populations de Ouagadougou et particulièrement celles du Centre-ville et celles riveraines de Ouaga 2000 sont informées que des exercices d’interventions spécialisées, organisés par l’Unité Spéciale d’Intervention de la Gendarmerie Nationale, auront lieu le mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2022 entre 09 heures et 19 heures.

Ces exercices pourraient occasionner des mouvements de personnels armés et des véhicules blindés.

Par conséquent, le Chef d’Etat-Major de la Gendarmerie Nationale invite les populations à ne pas paniquer et à vaquer paisiblement à leurs occupations.

La gendarmerie nationale, une force humaine à votre service!

Source : Gendarmerie Nationale

