Tech : Le groupe français Legrand disponibilise de nouveaux objets connectés au Burkina

Le groupe Legrand a présenté officiellement le vendredi 23 septembre 2022 à Ouagadougou, sa nouvelle offre de produits connectés, désormais disponibles sur le marché burkinabè.

Le groupe français Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numérique du bâtiment, afin d’apporter plus de confort et de sécurité à ses utilisateurs, revient avec une large gamme de produits connectés. Des offres avec lesquelles Legrand ambitionne de démocratiser la domotique sur tous les marchés.

Ainsi donc, Legrand et les marques Bticino et Netatmo ont mis en place des appareils connectés permettant d’avoir un contrôle sur les installations et équipements électriques via un smartphone, une tablette ou par la voix. Ils permettent de sécuriser la maison et cela à distance, tout comme à proximité.

Le tableau électrique connecté (Drivia TM with Netatmo), l’appareillage connecté with Netatmo (en particulier Céliane TM with Netatmo), les systèmes de sécurité intelligente with Netatmo (caméras, détecteurs, sirènes), le contrôle d’accès connecté with Netatmo (la sonnerie vidéo intelligente et le portier vidéo connecté Class 300EOS with Netatmo) sont l’ensemble des produits qui, sont disponibles dès à présent chez Smart Store by Connect, distributeur officiel de la marque Legrand au Burkina Faso.

« Ce sont des produits connectés. Notre offre Netatmo est constituée des produits permettant de gérer votre système d’éclairage, de gérer votre consommation d’énergie, gérer votre consommation d’énergie au niveau de la climatisation quand nous savons que la climatisation consomme 70% de votre consommation, de vous assurer aussi un certain niveau de sécurité à l’aide de nos produits comme les caméras connectées qui vous permettent d’avoir un niveau de sécurité assez poussé et aussi protéger vos biens en cas d’intrusion ou de vol », a expliqué Steve Ki, responsable commercial du bureau de représentation Legrand Burkina Faso-Niger.

Steve Ki a expliqué plus loin que ces différents appareils ne fonctionnent que grâce à un réseau WIFI qui se doit d’être stable. Aussi a-t-il assuré que la qualité de l’énergie qui est fournie au niveau des réseaux burkinabè a été pris en compte d’où l’existence d’une offre complète.

« Pour maintenir la stabilité des WIFI, il faut que vous ayez un réseau électrique stable, donc il faut que vous installiez des onduleurs, un onduleur Legrand, ça fait partie de la gamme de produits que nous proposons », a-t-il indiqué. La problématique importante de la vulnérabilité de la maison connectée due aux cyber-attaques ayant été soulevée. Steve Ki a tenté une démarche explicative.

« Aujourd’hui il n’y a pas plus de risque d’utiliser un système Netatmo dans votre maison que de faire une transaction bancaire à partir de votre téléphone. A ce niveau il n’y a aucun souci nous sommes dans un monde digital et évolutif ; donc nous avons pris toutes les dispositions afin de vous donner un produit sécurisé. C’est un chiffrage bout-à-bout qui est réalisé. Le même niveau de sécurité que vous avez au niveau de vos transactions bancaires et autres, est le même utilisé pour les produits connectés », a-t-il garanti.

Notons qu’en ce qui concerne l’accessibilité des produits aux citoyens burkinabè, les responsables de Legrand ont affirmé que des études ont été menées pour qu’ils soient à la portée du citoyen lambda.

