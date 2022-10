Me Gilbert Noël Ouédraogo réélu Président du Réseau Libéral Africain pour deux ans

0 Partages Partager Twitter

Le Président de l’ADF-RDA, Me Gilbert Noël Ouédraogo, a été réélu Président du Réseau Libéral Africain pour deux ans.

« Ce jour 09 octobre 2022, je viens d’être réélu en Afrique du Sud, Président du Réseau Libéral Africain pour deux ans. Le Réseau compte aujourd’hui plus de 50 partis africains répartis dans plus de 33 pays. Merci à toutes et à tous. Me GNO », a informé Me Gilbert Noël Ouédraogo.

