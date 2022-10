Tensions à la pompe en France : TotalEnergies prêt à négocier dès octobre sur les salaires

0 Partages Partager Twitter

Le groupe TotalEnergies a proposé d’avancer au mois d’octobre ses négociations annuelles sur les salaires, à condition que les grèves dans plusieurs raffineries et dépôts de carburants, qui génèrent des ruptures d’approvisionnement, prennent fin.

« Sous réserve de la fin des blocages des dépôts et de l’accord de l’ensemble des partenaires sociaux, la Compagnie propose d’anticiper au mois d’octobre la Négociation Annuelle Obligatoire qui était prévue en novembre », a annoncé le groupe ce dimanche 9 octobre 2022 dans un communiqué.

Ces négociations « permettront de définir comment les salariés pourront bénéficier, avant la fin de l’année, des résultats exceptionnels générés par TotalEnergies, tout en prenant aussi en compte l’inflation de l’année 2022 », assure le groupe français, qui a engrangé 10,6 milliards de dollars de bénéfice au premier semestre 2022.

Il rappelle qu’il avait déjà été convenu avec les partenaires sociaux d’avancer au mois de novembre 2022 ces négociations annuelles obligatoires (NAO) « pour les salariés français du Socle Social Commun de TotalEnergies et de ne pas attendre janvier 2023 comme c’est habituellement le cas ».

Alors que de nombreuses stations-service connaissent toujours des ruptures d’approvisionnement, la CGT du géant de l’énergie avait adressé le samedi 8 octobre une lettre ouverte au PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, dans laquelle elle faisait une concession dans l’espoir d’entamer dès lundi des négociations. Le syndicat proposait de limiter les discussions à la seule question des hausses de salaires, mettant de côté pour l’instant ses revendications en matière d’embauches et d’investissements.

« Si on entame des négociations, ce sera sur la base de nos revendications: on demande 10% d’augmentation sur les salaires », et que ce soit « appliqué au 1er janvier et rétroactif sur l’année 2022 », avait toutefois précisé Eric Sellini, coordinateur CGT chez TotalEnergies.

Le mouvement de grève initié il y a une dizaine de jours dans les raffineries et dépôts de carburant de TotalEnergies et du groupe américain Esso-ExxonMobil a été reconduit dimanche en début de matinée puis une nouvelle fois à 14h par les salariés, a indiqué la CGT à l’AFP.

Source : Euronews

