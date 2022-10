Tchad : La Communauté tchadienne au Burkina Faso exige un arrêt immédiat des violences

0 Partages Partager Twitter

Ceci est une déclaration de la communauté tchadienne au Burkina Faso (CTBF) sur la situation au Tchad.

La Diaspora Tchadienne au Burkina Faso condamne avec fermeté les tueries et l’usage très excessif de la violence enregistrée lors des manifestations pacifiques du 20 octobre 2022 et exige un arrêt immédiat des violences puis une enquête indépendante pour faire la lumière sur les crimes.

Le 20 octobre passé, la Diaspora Tchadienne au Burkina Faso a appris avec beaucoup de consternation les attitudes très violentes envers les manifestations, qui ont fait, d’après les données du gouvernement plus de 50 morts et près de 300 blessés.

La Diaspora présente ses profondes condoléances aux familles endeuillées et adresse ses regrets aux blessés et leur souhaite prompt rétablissement. La Diaspora Tchadienne au Burkina Faso tient à préciser que ces évènements se tiennent juste après les assisses du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS), sensées jeter des nouvelles bases pour un Tchad nouveau, respectueux des valeurs humaines et pour un pays de droit.

Aujourd’hui, nous sommes au regret de constater finalement que, malgré les pertinentes propositions faites lors des assises en matière de droits et de liberté fondamentale, les résultats des travaux sont sciemment foulés au pied. En effet, rien ne peut justifier cet usage excessif de violence et les débordements qui ont conduit à ces tueries de masse des manifestants qui ne cherchent qu’à exprimer leur désespoir par rapport à la situation précaire dans laquelle le peuple tchadien vit.

Nous voudrions ici, rappeler au Président de la Transition, garant de la paix et la cohésion sociale ainsi qu’au Gouvernement de transition que les libertés d’expression, de manifestation et d’association sont des bases essentielles pour les droits humains et que ces libertés sont garanties par les différentes constitutions et constituent le fondement même de la démocratie et du respect de l’Etat de droit.

La limitation forcée des libertés et l’usage excessif de la violence ne saurait être une voie pour la consolidation de la paix, de l’unité et moins encore de la concorde nationale. En rappelant l’importance de la bonne gouvernance et de la paix, tant recherchée par notre peuple, la Diaspora invite le peuple tchadien à s’unir autour des valeurs de la fraternité, de la justice, de l’égalité et de l’Etat de droit.

En conséquence, la Diaspora tchadienne au Burkina Faso indigné exige :

-aux autorités de la transition tchadienne de mettre immédiatement fin à l’usage de la force létale à l’encontre des manifestants, de libérer ceux qui sont actuellement dans les prisons et de diligenter une enquête indépendante pour retrouver toutes les personnes ayant fait l’objet d’enlèvement dans la capitale et dans les différentes provinces du pays ;

-à l’ensemble de la communauté internationale de mieux appréhender la situation du Tchad et de condamner avec la grande fermeté le recours à l’usage excessif de la force ainsi que les incitations aux actes de violences lors des manifestations ;

-qu’une enquête indépendante soit diligentée pour situer toutes les responsabilités sur ces violences massives et les barbaries survenues ;

-la mise en place des sanctions ciblées à l’encontre des personnes responsables des violences et des répressions sanglantes du 20 octobre 2022.

Pour la Diaspora Tchadienne au Burkina Faso

Les signataires : Bureau de la Communauté Tchadienne au Burkina Faso (CTBF) ; Bureau de la CTBF/Bobo-Dioulasso ; Bureau Amicale des travailleurs au Burkina Faso Bureau ; Amicale des femmes au Burkina Faso ; Bureau de l’Association des opérateurs économiques au Burkina Faso ; Bureau de Corps d’Armés de Juda (CAJ) au Burkina Faso ; Bureau Amicale des Musulmans au Burkina Faso ; Bureau Communauté Catholique Tchadienne au Burkina Faso : Bureau de l’Amicale des élèves et étudiants Tchadiens à Bobo-Dioulasso.

