Procès charbon fin : L’audience renvoyée au 27 novembre suite à l’absence d’un expert judiciaire

Le procès du Ministère public contre la société Essakane IAM Gold dans l’affaire Charbon fin s’est poursuivi ce lundi 13 novembre 2023 au Tribunal de grande instance de Ouagadougou (TGI Ouaga 1). Suite à l’absence d’un des experts judiciaires, le procès a été renvoyé au 27 novembre 2023.

A l’ouverture de l’audience, le parquet a tenu à faire une présentation de l’échantillonnage de l’expert du parquet. La méthode de l’échantillonnage avait été remise en cause par les avocats de la défense.

Cependant, les avocats de la défense ont fait comprendre qu’au regard de l’absence de l’expert judiciaire qui avait été victime d’un malaise à l’audience précédente, le procès doit être renvoyé. La défense a estimé que les débats ne peuvent pas se poursuivre sereinement.

« Il vit en France, il est là uniquement que pour ce procès. Je pense que l’on peut attendre son rétablissement avant de poursuivre. Sa présence est plus que nécessaire. C’est un travail qui a été co signé. Il ne serait pas juste de poursuivre ce procès, étant donné qu’ils ont des compétences différentes. Il est l’un des experts désignés par le tribunal. Sa comparution est un droit de la défense. Sa présence est indiscutable pour nous pour un procès équitable », ont laissé entendre les avocats de la défense. L’audience a été suspendue pour statuer.

L’autre expert judiciaire a fait savoir que concernant le rapport, il est apte à répondre mais pas sur les autres aspects. « Sur les questions du rapport, je suis apte à répondre, mais les questions extérieures, je peux m’abstenir de répondre », a-t-il souligné.

Les avocats de l’Etat Burkinabè, ont fait savoir que l’autre expert peut défendre le rapport. « Un des experts est présent et il peut répondre aux questions. Suspendre le procès semble être incertain », ont ils plaidé. Le juge a fait savoir que « l’état d’un homme n’est pas tributaire à sa volonté. « Le rapport n’est qu’à titre de renseignement. Et si l’expert décide de rentrer chez lui en France, que fait on? », s’est il interrogé.

Après avoir écouté toutes les parties, le juge a décidé de renvoyer le procès au 27 novembre 2023 espérant le retour de l’autre expert. Il a précisé qu’à cette date, avec la présence ou pas de l’expert, le procès se poursuivra.

