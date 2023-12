1xBet : Participe à la promotion saisonnière The PSG Show et gagne des gadgets cools !

La société d’envergure mondiale 1xBet et l’équipe du Paris Saint-Germain lancent une grande promotion, The PSG Show, qui durera jusqu’au 2 juin 2024. Tu peux devenir l’une des stars de la saison et participer au tirage au sort du super prix !

Parie sur ton équipe préférée et tente de gagner une tablette Apple iPad Pro 12,9″, une Apple Watch Ultra, un ordinateur portable Acer Predator, une Sony PlayStation 5, un casque VR2, un maillot du PSG et des milliers de points bonus pour tes pronostics sur 1xBet.

Pour participer à la grande promotion, tu dois :

– T’inscrire/te connecter sur le site ou l’application 1xBet.

– Faire connaissance avec les règles et cliquer sur « Participer » sur la page de la promotion.

– Placer un pari simple d’avant-match ou en direct à partir de 1306,97 XOF avec une cote de 2,1 sur un match du PSG ou placer un combiné d’avant-match/en direct d’au moins 980,23 XOF. Tous les événements du combiné doivent avoir une cote de 1,5 ou plus et au moins l’un d’entre eux doit être un match impliquant la grande équipe française. Si ton pari répond aux critères requis, tu seras récompensé par des billets supplémentaires pour le tirage au sort des prix.

En faisant des pronostics sur les matchs du PSG ayant le statut de derby, tu obtiendras deux fois plus de billets. Sélectionne ces matchs dans la ligne du bookmaker et bénéficie d’un bonus plus important.

26.11.2023

PSG – Monaco

07.01.2024

PSG – Toulouse

11.02.2024

Lille – PSG

31.03.2024

Marseille – PSG

21.04.2024

PSG – Lyon

Nous t’offrons également 10 billets supplémentaires pour les paris gagnants sur la victoire du PSG en derniers matchs de la saison. Ne rate pas ta chance !

Faits partie de l’histoire de la célèbre équipe avec le bookmaker fiable 1xBet – le partenaire officiel du PSG !

