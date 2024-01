Formation militaire initiale spéciale des eaux et forêts : 96 stagiaires prêts à servir la patrie

La cérémonie officielle de sortie de la 63e promotion des stagiaires des eaux et forêts a eu lieu le vendredi 5 janvier 2024 au Groupement d’instruction des forces armées (GIFA) dans l’enceinte du camp Ouezzin Coulibaly à Bobo-Dioulasso.

Ils sont quatre inspecteurs, 13 contrôleurs et 79 assistants, soit, 96 stagiaires des eaux et forêts qui sont désormais aguerris à l’esprit militaire, à l’issue de la formation militaire initiale spéciale au Groupement d’instruction des forces armées (GIFA). Le vendredi 5 janvier 2024, cette 63e promotion des agents eaux et forêt a effectué sa sortie officielle au sein du camp Ouezzin Coulibaly, à Bobo-Dioulasso.

A en croire le chef de bataillon Yves Bambara, après avoir été déclarés aptes à suivre la formation, les 96 stagiaires admis au GIFA depuis le 8 novembre 2023, ont fait preuve de discipline et ont démontré leur soif d’apprendre. Il en veut pour preuves, les résultats du contrôle de mi-stage et l’examen final effectués qui sont satisfaisants. « La moyenne de classe est de 16,51 pour les inspecteurs, 17 pour les contrôleurs et 16,52 pour les assistants », s’est félicité le chef de bataillon.

Source : Agence d’Information du Burkina (AIB)

