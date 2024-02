Hadj 2024 : Le prix est fixé à 3 276 500 F CFA

publicite

Le Ministre en charge de l’Administration territoriale a l’honneur de porter à la connaissance de la population en général, et de la communauté islamique du Burkina Faso en particulier, qu’après concertation avec le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque (CNSPM) et les agences de voyages et de tourisme autorisées à organiser le pèlerinage à la Mecque, le coût du hadj 2024 est fixé à trois millions deux cent soixante-seize mille cinq cents (3 276 500) francs CFA.

Ce coût de 3 276 500 F CFA n’inclut pas le prix du mouton qui reste entièrement à la charge du pèlerin.

