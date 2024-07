Littérature : Yamtarba Kafando et Pam’s Sawadogo mettent sur le marché « Rives et Dérives » et « Lumière noire »

La maison d’édition Plum’Afrik a procédé dans la soirée du 6 juillet 2024 à la dédicace de deux ouvrages littéraires de deux auteurs. Il s’agit de « Rives et Dérives » et « Lumière noire » respectivement de Yamtarba Kafando et Pam’s Sawadogo.

La toute première œuvre qui a été dédicacée est celle de Yamtarba Kafando. Avec « Rives et Dérives », Yamtarba Kafando est à sa deuxième production littéraire. Cette nouvelle, parue aux éditions Plum’Afrik, compte prêcher la préservation des valeurs culturelles, la condamnation des vices qui pourraient aller à l’encontre de l’émergence de la dignité humaine.

« Ce 2e livre est un mixage si j’ose dire. J’ai essayé donc de réfléchir sur les thèmes qui me tiennent à cœur à savoir l’hospitalité de nos braves villageois, sur les frasques de la jeunesse actuelle. Il y en a qui se donnent à cœur joie à la démesure et ce que leurs devanciers ou leurs parents ont mis tant de peine à construire, il y a des jeunes qui se permettent de les claquer en un clin d’œil », a indiqué l’auteur de « Rives et Dérives ».

Cette nouvelle de 158 pages est disponible aux éditions Plum’Afrik et à la librairie Plum’Afrik au prix de 3 500 F CFA. « Lumière noire » de l’auteur Pam’s Sawadogo a été la deuxième œuvre dédicacée ce jour.

Ce roman de 110 pages et divisé en 5 parties est une interpellation de la jeune génération à être soi-même et à vivre aisément grâce au réveil et à la conscientisation. « Je veux faire passer un message de conscientisation, de réveil psychologique à nous la jeune génération parce qu’on confond tout, pourtant on possède tout également (…) On doit se suffire de nous-mêmes », a souligné Pam’s Sawadogo.

Pour lui également, il y a trois compétences à avoir dans la vie. « Il y a les compétences financière, physique et intellectuelle. C’est à la base de ce que nous avons comme compétence que nous devons chercher les deux autres. Et quiconque ne possède pas l’une des compétences ne mérite pas de vivre », a fait savoir l’auteur. L’ouvrage est disponible également aux éditions Plum’Afrik et à la librairie Plum’Afrik, au prix de 3 000 F CFA.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

