Burkina Faso : Un mouvement de la société civile appelle à soutenir davantage le « combat de refondation et de reconquête » du Capitaine Ibrahim Traoré

‘’Burkimbi Soûl GAD-TAABA WATANE PANGA’’, unis dans la diversité, a donné sa lecture de la situation nationale, ce dimanche 7 juillet 2024, à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse.

« De la réorganisation du dispositif militaire, en passant par l’équipement progressif de nos forces combattantes, du recrutement massif des volontaires en passant par leur formation et leur équipement, les autorités de la transition ont pu révolutionner l’approche militaire dans la lutte contre les groupes armés terroristes », a d’emblée fait savoir Jérémie Adouabou, porte-parole de la coalition ‘’Burkimbi Soûl GAD-TAABA WATANE PANGA’’, unis dans la diversité.

Sur le plan économique, la vision pour l’industrialisation du pays a permis d’initier les grands projets à travers l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), a-t-il poursuivi.

« Sur le plan alimentaire, l’offensive agricole et l’initiative présidentielle pour l’autosuffisance alimentaire ont permis le labour gratuit de plus de 64 000 hectares en 2023. Avec l’aménagement de plus de 10 648 hectares de plus sur le site agricole de Bagré et ailleurs, l’acquisition d’un nombre important de tracteurs de labour, de semences et d’intrants agricoles pour la campagne agricole 2024, le Burkina Faso fonce tout droit vers l’autosuffisance alimentaire », a-t-il déclaré.

Sur les plans éducatif et diplomatique, la coalition a respectivement salué la mise en œuvre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ) et le choix stratégique de renforcer les relations du Burkina Faso avec certaines puissances, notamment le Mali et le Niger.

La Coalition d’associations ‘’Burkimbi Soûl GAD-TAABA WATANE PANGA’’, unis dans la diversité a par ailleurs lancé un appel solennel aux autorités burkinabè à « délocaliser l’ambassade française de sa résidence actuelle ». Elle a aussi salué la décision de suspension des médias RFI, France 24 et TV5 monde du gouvernement burkinabè.

Elle a en somme lancé un appel à l’ensemble des Burkinabè, aux partenaires du Burkina Faso à demeurer solidaires du combat de refondation et de reconquête du territoire burkinabè mené par le gouvernement du Burkina Faso sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré. Burkimbi Soûl GAD-TAABA WATANE PANGA, unis dans la diversité, à en croire ses membres, est forte d’une quarantaine d’associations.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

