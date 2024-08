Burkina Faso : Renforcement des mesures sécuritaires sur l’ensemble du territoire national

publicite

Ceci est un communiqué du ministère de la sécurité sur le renforcement des dispositifs sécuritaires dans les villes et campagnes du Burkina Faso.

En vue de répondre efficacement à toute menace sécuritaire dans nos villes et campagnes, le Ministre de la Sécurité informe les populations du renforcement des mesures sécuritaires sur l’ensemble du territoire national.

A cet effet, il réitère son appel à la vigilance accrue des vaillantes populations du Burkina Faso et les exhorte à signaler tout individu, mouvement ou objet suspect.

En sus, il invite les populations à :

– respecter scrupuleusement les consignes des F orces de D éfense et de S écurité (FDS) commis es aux contrôles sécuritaires ;

– éviter le s stationnement s prolongé s ou abandons de véhicules à proximité des site s sensible s ;

– éviter les prises de vue et les mouvements non nécessaires autour des installations sensibles et stratégiques ;

– éviter de louer des véhicules ou des maisons à des individus sans renseignements préalables sur leurs identités, adresses précédentes, motifs, contacts, etc. ;

– éviter de fournir des renseignements de nature à faciliter la commission d’une attaque terroriste ( positions des FDS ou de sites névralgiques, adresses de personnalités, itinéraires stratégiques, etc.) .

Convaincu que c’est ensemble que nous parviendrons à une coproduction efficace de la sécurité, le Ministre remercie d’ores et déjà les populations pour leur précieuse collaboration avec les FDS et les invite à utiliser les numéros : 1010, 16 , 17 et 19 9 pour toute alerte et dénonciation. 👇🏿👇🏿👇🏿

