Littérature : « Investir à la BRVM », l’œuvre qui démystifie le monde de l’investissement à la bourse

publicite

0 Partages Partager Twitter

Boukaré Bancé, Analyste financier et analyste crédit, a présenté son œuvre « Investir à la BRVM ». C’était à l’occasion d’une cérémonie officielle tenue ce jeudi 8 août 2024 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Démystifier le monde de l’investissement à la BRVM. Tel est, à en croire, Boukaré Bancé, Analyste financier et analyste crédit, le seul objectif de son livre « Investir à la BRVM ».

« Très souvent les gens pensent que la bourse est faite pour des élites, des experts, souvent des extraterrestres ou des personnes assez riches. Eh non ! Lorsque vous allez dévorer le livre, vous comprendrez que la bourse a été créée à la base pour toute la population », a fait comprendre M. Bancé.

Léopold Ouédraogo, ancien Directeur général (DG) de l’antenne nationale de la BRVM au Burkina Faso, a préfacé l’œuvre. Il est revenu sur les raisons l’ayant motivé à accompagner la rédaction de l’œuvre. « Ce qui m’a poussé à m’intéresser à ce travail, c’est que la mission que s’est donnée l’auteur à travers ce livre, c’est un prolongement de ce que j’ai fait pendant près de 22 ans de carrière sur les marchés financiers à savoir promouvoir la culture financière et boursière », a-t-il indiqué.

L’autre raison avancée, c’est que l’œuvre vient en prolongement du travail fait par les institutions comme la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), l’ancien Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers. Il a en somme invité à s’intéresser au contenu de l’œuvre, et surtout à mettre en pratique ce qui est proposé dans l’œuvre. « Parce que cela provient d’une sorte d’expérience, et vous permet de ne pas investir dans le vide », a dit en sus M. Ouédraogo.

Le premier exemplaire de l’œuvre à la cérémonie a été vendu aux enchères au prix de 50 000 F CFA. « Investir à la BRVM », produit d’une auto édition, est composée de 142 pages et structurée en 10 chapitres. Le tout, dans un français assez accessible à tous.

Il est vendu au prix unitaire de 10 000 F CFA. Disponible à la librairie Mercury, à Ouagadougou et dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Koudougou, l’œuvre est également disponible au Mali, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et dans bien d’autres pays de la sous-région.

La cérémonie de présentation officielle de l’œuvre a été placée sous le parrainage de Mahamady Koussoubé, DG de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite