Vista Group Holding finalise l’acquisition de Banco Société Générale Moçambique SA

Vista Group Holding est heureux d’annoncer la finalisation de l’acquisition de 100 % de Banco Société Générale Moçambique, élargissant ainsi sa présence en Afrique. Cette banque, qui compte actuellement huit (08) agences, sera rebaptisée Vista Bank Moçambique.

Daysi Nogueira – Representante do MCB Yao KOUASSI – Group MD Vista Group Holding Gilles D Gasquet – Director de Estratégia Societe Generale

Simon Tiemtore, président de Vista Group Holding, a déclaré : « Notre acquisition de Banco Société Générale Moçambique représente une étape importante dans le parcours du groupe Vista Bank vers son objectif de devenir un groupe de services financiers panafricain de classe mondiale, avec des opérations dans 25 pays d’ici 2026. Cette nouvelle acquisition permet au Groupe d’accroître son soutien et son impact sur la croissance économique et l’inclusion financière en Afrique. Avec cette opération, nous opérons désormais dans cinq pays : le Burkina Faso, la Gambie, la République de Guinée (Conakry), le Mozambique et la Sierra Leone. »

Le groupe Vista, qui appartient à Lilium Group LLC, propose une gamme complète de produits, solutions et services bancaires innovants et accessibles à tous, y compris aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises (PME), aux entreprises et aux gouvernements, contribuant ainsi à promouvoir l’inclusion financière, la croissance économique et la prospérité dans ses pays d’opération.

A propos de Vista

Le Groupe Vista est une société holding de services financiers dont l’objectif est de devenir un établissement financier panafricain de classe mondiale et de participer à l’inclusion économique et financière en Afrique.

Vista a établi des partenariats avec plusieurs établissements financiers internationaux afin de mettre en œuvre sa stratégie de croissance dans le secteur des M&PME (services bancaires aux PME, leasing, affacturage, mésofinance, services bancaires aux femmes, etc…), du financement du commerce et de la chaîne logistique, le corporate banking ainsi que la bancassurance.

Le Groupe Vista nourrit l’ambition de saisir toutes les opportunités sur ses marchés afin de devenir un établissement financier de tout premier choix grâce à des produits bancaires et d’assurance innovants.

