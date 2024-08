Burkina Faso : Situation hydrologique de certains cours d’eau à la date du 21 août 2024

publicite

Le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement informe les usagers de la route nationale N°1 que le dispositif mis en place pour suivre la hauteur d’eau au niveau du cours est noyée ce jour 21 août 2024 suite aux grosses pluies enregistré dans le bassin versant. La route est entièrement submergée sur une distance d’environ 1,5 km de part et d’autre du pont et plus d’un mètre de hauteur d’eau a été enregistré sur la chaussé au cours de la journée du 21 août 2024.

Le trafic routier est complètement interrompu sur ce tronçon. Le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA) invite les riverains et les populations locales à rester informer sur l’évolution de la situation et de suivre scrupuleusement les consignes données par les autorités locales.

La hauteur d’eau enregistrée au barrage de Bagré à la date du 20 août est de 234,88 mètres et correspondant à une augmentation de 16 cm par rapport à la journée précédente. En termes de remplissage, cette hauteur correspond à un taux de 98,16%. Comparativement au Plan d’Eau Normal (PEN), cette hauteur d’eau se situe à 0,22 mètres.

Les populations situées à l’aval du barrage sont invitées à faire preuve de prudence et surtout de rester informer sur l’évolution de la hauteur d’eau au niveau du barrage afin de prendre toutes les dispositions nécessaires car l’ouverture des vannes du barrage en ce jour pourrait entrainer des inondations.

Au barrage de Kompienga, la hauteur d’eau (177,84 mètres) à la date du 21 août connait une augmentation de 7 cm par rapport à la journée précédente. Ce barrage est situé dans le même bassin versant que celui de Bagré, la hauteur journalière (177,84 cm) correspond à un taux de remplissage de 78,98 % et se situe à 2,16 mètres en dessous du PEN.

Le barrage de Ziga a enregistré dans la journée du 21 août une hauteur d’eau de 995 cm ce qui correspond à une augmentation de 5 unités par rapport à la journée précédente. Le déversement du barrage continue et la lame d’eau déversant est de 75 cm. Notons que le barrage déverse depuis le 07 juillet 2024 et la lame d’eau déversant connait une diminution. Comparativement à la hauteur enregistrée en 2023 (982 cm) à la même date, la hauteur de la journée du 21 août 2024 est en hausse de 13 cm. La lame d’eau au-dessus du déversoir du barrage de Ziga est importante et contribue de ce fait à rehausser la hauteur d’eau au niveau du barrage de Bagré.

Au barrage de Loumbila, la hauteur d’eau continue d’augmenter et à la date du 21 août elle est restée identique à celle de la journée précédente et se situe à 695 cm. Cette hauteur d’eau est à 12 cm au-dessus du Plan d’Eau Normal (PEN). Au vu de l’état de déversement du barrage, les populations en aval sont appelées à rester vigilants.

Le bon niveau de remplissage des retenues d’eau à vocation approvisionnement en eau potable est un signal positif pour l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement et les populations urbaines, car il garantit une meilleure disponibilité en eau potable. Cependant, la qualité de l’eau reste une préoccupation majeure, surtout avec les risques de contamination liés aux déversements des retenues d’eau et aux inondations.

Dans l’optique de rendre disponible l’information hydrologique et d’informer les populations sur les risques d’inondation, la Direction Générale des Ressources en Eau en collaboration avec les Unités de collecte et de Diffusion de l’Information sur l’Eau a mis en place un système de veille permanente et il sera porté à la connaissance des usagers les informations sur l’accessibilité de la route au niveau du pont de Hèrèdougou. Par ailleurs, les populations surtout les usagers de la route nationale 1 (RN1), sont invitées à plus de prudence et aux respects des consignes qui seront données à cet effet.

Source : Direction Générale des Ressources en Eaux

