Rencontres Musicales Africaines (REMA) : La 7e édition prévue du 17 au 19 septembre 2024 à Ouagadougou 

Le comité d’organisation des Rencontres Musicales Africaines (REMA) a animé une conférence de presse le vendredi 06 septembre 2024 à Ouagadougou pour annoncer les couleurs de l’événement. « L’Afro Digital créatif et économique en émergence », est le thème de la 7e édition des REMA.

Les Rencontres Musicales Africaines (REMA) sont prévues du 17 au 19 septembre 2024 à Ouagadougou. Au programme des activités ce sont, entre autres, des conférences, des formations, et des concerts qui seront ponctués tout au long de ce rendez-vous musical.

Pour le promoteur Mohamed Kaboré alias Alif Naba, les Rencontres Musicales Africaines (REMA) de l’édition 2024 constituent l’édition de l’innovation à travers son programme d‘activité. « Cette 7e édition des REMA est une édition d’innovation.

Vous avez remarqué, c’est une édition où nous avons créé un gros concept qui s’appelle (REMA Space) que nous allons envoyer au niveau du rond-point des Martyrs de Ouaga 2000 pour permettre aux jeunes, aux gens de pouvoir vivre les showcases, de pouvoir faire des parcours métiers, de pouvoir rencontrer les acteurs qui travaillent autour de la culture », a-t-il expliqué.

A l’écouter, cet évènement culturel va réunir plusieurs artistes de 32 pays et rassemblera plus de 800 professionnels de la musique et de l’industrie musicale. Des panels, des formations et des concerts constituent les activités phares de cette édition. Outre, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso va accueillir les festivités.

« Cette 7e édition va aussi arriver à Bobo-Dioulasso et elle proposera des formations et aussi avec un grand concert comme à Ouagadougou pour montrer aux yeux du monde, par la culture et par la musique surtout, cette belle image de notre pays », a indiqué Mohamed Kaboré alias Alif Naba.

En rappel, les Rencontres Musicales Africaines (REMA) sont un évènement annuel qui réunit au Burkina Faso, des professionnels de la musique venant d’Afrique et d’ailleurs pour échanger sur des thèmes liés à l’économie de la musique.

Soumaïla MALO et Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

