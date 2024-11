La Croix-Rouge Burkinabè : Un nouveau souffle pour la résilience à Ouahigouya

publicite

Dans la commune de Ouahigouya, un programme innovant de protection sociale fait une différence significative pour les populations vulnérables. Depuis juillet 2023, le projet « Appui au renforcement du système de protection sociale », financé par la Croix-Rouge Britannique et mis en œuvre par la Croix-Rouge Burkinabè, travaille à réduire la précarité à travers des initiatives concrètes. Les mercredi 06 et jeudi 07 novembre 2024, ce projet pilote a permis de distribuer une première assistance matérielle et alimentaire à 302 bénéficiaires dans plusieurs domaines d’Activités génératrices de revenus (AGR). Ces efforts s’inscrivent dans une démarche de renforcement des capacités économiques et de soutien social, pour contribuer à transformer des vies.

Contrairement à d’autres actions humanitaires à court terme, le projet de la Croix-Rouge Burkinabè s’étend sur 21 mois, jusqu’en mars 2025, et adopte une approche multisectorielle. En proposant un appui dans différents secteurs (élevage, agriculture, commerce et sécurité alimentaire) il permet aux bénéficiaires de choisir le domaine qui répond le mieux à leurs besoins et à leurs compétences. La première phase de distribution a été marquée par l’implication de 134 bénéficiaires dans l’élevage caprin.

Chaque personne a reçu un kit de trois animaux, incluant un bouc et deux chèvres, avec pour objectif de les aider à générer des revenus durables. Parallèlement, 60 autres bénéficiaires se sont orientés vers l’embouche ovine, en recevant chacun deux moutons.

Un soutien a également été apporté aux agriculteurs en maraîchage : ils ont reçu une motopompe, des outils agricoles et des semences pour les légumes tels que l’oignon, la tomate, le chou et la laitue. Enfin, une dizaine de bénéficiaires a opté pour le commerce, recevant un fonds de démarrage constitué de produits de première nécessité comme du riz, du sucre, de l’huile et du savon.

Assurer la sécurité alimentaire pendant la soudure

En plus du soutien aux activités génératrices de revenus, la Croix-Rouge a distribué des kits alimentaires essentiels pour soutenir les familles pendant la période de soudure, moment critique où les réserves alimentaires sont généralement faibles. Chaque kit alimentaire comprend un sac de riz de 25 kg, un sac de niébé de 20 kg, un bidon de cinq litres d’huile et une petite quantité de sel, permettant ainsi aux familles de bénéficier d’une certaine stabilité alimentaire. Pour les bénéficiaires, ce soutien est crucial pour soulager la pression financière et leur donner le temps de se concentrer sur le développement de leurs activités économiques.

Des perspectives prometteuses pour un avenir durable

Au-delà de l’assistance matérielle, ce projet de protection sociale a un impact psychologique significatif sur les bénéficiaires. Pour des femmes comme Aminata Ouédraogo, mère de sept enfants, cet appui ne se résume pas à une aide ponctuelle, mais ouvre la voie vers une stabilité économique.

« Grâce à ce projet, je peux envisager un avenir plus stable pour mes enfants et moi », confie-t-elle. En renforçant les moyens de subsistance, cette initiative aide les familles à se projeter vers un avenir où elles peuvent subvenir à leurs besoins sans assistance extérieure.

Un engagement pour la cohésion et la solidarité communautaire

Ce programme ne profite pas uniquement aux individus : il vise également à renforcer la cohésion sociale dans les communautés touchées. La sélection des bénéficiaires, basée sur leurs besoins spécifiques et leurs aspirations, a créé un environnement de solidarité et de soutien mutuel. La Croix-Rouge Burkinabè travaille de manière étroite avec les autorités locales pour garantir une transparence dans la distribution des ressources et pour maintenir la confiance des populations envers le projet.

Une continuité assurée pour 450 familles d’ici 2025

La première vague d’assistance étant un succès, une seconde distribution est prévue fin novembre 2024 pour atteindre 148 autres personnes. En total, 450 bénéficiaires seront soutenus d’ici mars 2025. L’objectif ultime de ce programme est de rendre ces familles économiquement autonomes, de renforcer leur résilience et de promouvoir une intégration sociale harmonieuse.

En soutenant des initiatives comme celles-ci, la Croix-Rouge Burkinabè et ses partenaires internationaux montrent qu’il est possible de construire des communautés plus fortes et résilientes, en misant sur l’autonomisation économique et la solidarité sociale. Ce projet est un modèle inspirant pour d’autres régions confrontées à des défis similaires, où la combinaison d’une assistance ciblée et d’un accompagnement dans la durée peut véritablement transformer des vies.

