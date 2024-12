Lutte contre la corruption : Le nouveau contrôleur général d’État a prêté serment

publicite

0 Partages Partager Twitter

La cérémonie officielle de prestation de serment du nouveau Contrôleur général d’État, Lassané Compaoré a eu lieu ce 12 décembre 2024 au Conseil constitutionnel. Un parterre d’autorités, de parents et amis ont assisté à la cérémonie.

La suite après cette publicité

Le serment que vous venez de prononcer traduit l’engagement solennel que vous prenez, non seulement envers l’institution (l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de Lutte contre la corruption ASCE-LC, ndlr) dont il vous est confié la responsabilité de premier plan, mais aussi envers la nation tout entière”, a adressé le président du Conseil constitutionnel, Mer Barthélémy Kéré à l’endroit du nouveau Contrôleur général d’État, Lassané Simporé.

Celui-ci tout en mesurant l’ampleur et la noblesse de la responsabilité qui pèse sur lui, surtout en cette période de fortes exigences dans la lutte contre la corruption, a dit avoir pour objectif de relever l’indice de perception de la corruption au Burkina Faso qui dit-il est “très en dessous de la moyenne souhaitée”.

Mais avant, il a remercié les plus hautes autorités de l’avoir choisi pour conduire une mission aussi noble que la lutte contre la corruption parce que dans le contexte actuel, chaque pas gagné dans la lutte contre la corruption est aussi pas gagné dans le développement”. Il a dit être conscient que le rôle dévolu à son institution est un rôle très important dans la quête du développement du Burkina Faso.

Il a donc promis rencontrer ses collaborateurs, dont le président du conseil d’orientation afin qu’ensemble, ils conduisent la noble mission de la lutte contre la corruption. Le président du Conseil constitutionnel pour sa part ne doute pas de la capacité de Lassané Compaoré à mener à bien cette mission.

“Vous êtes économiste de formation, inspecteur du trésor de profession. Vous êtes reconnu pour vos compétences en audit et contrôle des finances publiques, à ce titre, vous avez conduit plusieurs missions d’audit comptable des administrations publiques et privé dans des pays d’Afrique de l’Ouest et du centre (…) Vous serez, à ce titre, un acteur déterminant dans la construction d’une gouvernance publique plus responsable et plus en phases avec les attentes des citoyens”, a indiqué Me Barthélémy Kéré.

Il a pour terminer, demandé à ce que tous ceux qui sont attachés à la préservation des valeurs de la république et à l’amélioration des services publics, soutiennent le nouveau Contrôleur général d’État.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite