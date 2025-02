Inclusion et éducation financières : 48h de réflexions pour la sécurité financière refermées à Ouagadougou

publicite

« Sécuriser son épargne et construire un avenir financier durable : Stratégies endogènes pour un développement résilient face aux défis sécuritaires et aux arnaques », c’est le thème des deux jours de la deuxième édition de la Semaine de l’Epargne et de l’Investissement ouverte le vendredi 7 février 2025. Après ces moments de réflexions pour assurer la sécurité financière des citoyens et renforcer la résilience économique du Burkina Faso, ce cadre a refermé ses portes avec des recommandations à la clé le samedi 8 février 2025, à Ouagadougou.

«Créer une aubaine dédiée à l’éducation financière des populations est une nécessité, surtout amener les citoyens à non seulement mieux comprendre le système mais aussi s’en approprier est une urgence», selon les organisateurs de la Semaine de l’Epargne et de l’Investissement (SEI).

C’est à cet effet que depuis quelques jours, pour la deuxième fois, des experts de la question sont à Ouagadougou pour mettre la lumière sur l’éducation financière. A cette édition, les portes se sont refermées ce samedi 8 février 2024.

Ils ont entre autres tenu des panels sur l’éducation financière, des séances de discussion sur la question, des expositions, des panels sur comment éviter les usurpations en ligne, des master class et des échanges sur l’éducation boursière, etc. À écouter le Coordonnateur de cette semaine, Christophe Yaméogo, au regard de l’engouement suscité autour des présentations, « la note est satisfaisante».

C’est même une invite à multiplier des actions sur cette éducation financière selon ses propos. « Nous avons réalisé un exploit. Au soir de cette semaine c’est un satisfecit général. Nous avons eu la présence de nos FDS et c’est important pour nous qu’ils soient éduqués en matière de gestion des revenus qu’ils acquièrent grâce à leurs fonctions pour qu’ils puissent se réaliser », a-t-il indiqué.

Pauline Toé, représentante du ministre en charge de l’économie, haut patron de cette cérémonie a indiqué que ce rendez-vous est plus qu’une rencontre mais un cadre qui « ambitionne de devenir une référence financière au Burkina Faso et pourquoi pas en Afrique de l’Ouest».

«Elle est une dynamique qu’il faut pérenniser. Durant ces deux jours, des mythes ont été levés. Les participants ont découvert des outils pour mieux gérer leurs épargnes », a-t-elle dit, avant de souhaiter que cette semaine marque un tournant décisif dans les trajectoires financières.

Sur la question, le comité d’organisation a rassuré sur le fait que cette semaine marque juste le début des autres activités de l’année. Pour Christophe Yaméogo, après Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou sont les prochaines villes à visiter par cette initiative.

Au Burkina Faso, près de 1834 cas d’arnaque estimés à 1 678 000 0000 F CFA ont été enregistrés en 2024 selon les experts de la SEI. C’est pourquoi, au regard de la nécessité de cette éducation, dans les recommandations, ces acteurs ont plaidé pour l’inclusion de l’éducation financière dans le système éducatif du Burkina Faso.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

