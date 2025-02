Communiqué | CAGEI : Recrutement de la 9ième Promotion du Certificat en Gestion Administrative, Comptable et Financière des Projets & Programmes

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de l’ouverture de la première session de formation certifiante 2025 en gestion administrative, comptable et financière des projets et programmes.

OBJECTIF

Le certificat en gestion administrative, comptable et financière de projets et programme a pour objectif de renforcer les capacités techniques des acteurs de terrain en matière de management opérationnel des projets & programmes. En effet, la gestion administrative et financière de projet est une partie intégrante de la gestion de projet. Elle permet une utilisation efficiente des ressources tant matérielles, humaines, financières que techniques du projet dont dépend le succès du projet.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

👉Acquérir une méthodologie rigoureuse pour conduire avec succès les projets et programmes

👉Renforcer les capacités des participants en matière d’outils et de techniques de gestion administrative de projets ;

👉Renforcer les capacités des participants en matière de techniques et de procédures de gestion comptable de projets et programmes ;

👉Outiller les participants en techniques et outils de gestion et d’analyse financière de projets,

👉Renforcer les capacités des participants en matière de procédures de techniques de management des marchés liées au projet ;

👉Développer un esprit critique afin de permettre à l’équipe d’être capable d’agir en situation d’incertitude ou d’information imparfaite

CONTENU INDICATIF

MANAGEMENT STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL DE PROJETS

👉Principes communs de gestion administrative et financière

👉Gestion axée sur les résultats

👉Management d’équipe

👉Gestion de la relation avec les PTFs

ANALYSE ET GESTION FINANCIÈRE DE PROJETS/ PROGRAMMES

✅Élaboration du budget prévisionnel

✅Exécution, suivi & contrôle budgétaire

✅Gestion de la trésorerie et procédures de décaissements

✅Mise en place des tableaux de bord financiers

✅Mise en place & suivi des indicateurs de performance

✅Fiscalité des projets

✅Gestion des comptes bancaires, caisses et régies

✅Analyse et interprétation des états financiers

✅Etc

3. GESTION COMPTABLE DE PROJETS

Cadre conceptuel applicable aux projets

Procédures des bailleurs de fonds/règles d’évaluation

Traitement des opérations spécifiques

Traitement des problèmes/difficultés récurrents liés à la gestion comptable des projets

Gestion comptable et financière des crédits

Établissement des états financiers SYSCEBNL

Etc

FORMATEURS

Les modules de la formation sont assurés par des spécialistes du domaine, praticiens ou enseignants-chercheurs qui ont tous une expérience et un goût spécifique pour la formation continue.

DURÉE ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Il s’agit d’un séminaire de formation donnant droit à un certificat après validation avec une moyenne générale de 12 au moins. Il est organisé en cours du soir d’une durée trois semaines environ.

PROGRAMME

Inscription : jusqu’au 07 avril 2024

Période de cours : du 07- 27 avril 2025

Régime : En présentiel et en ligne

Période de cours : 18h – 21h30

COUT DE LA FORMATION

La formation est ouverte aux praticiens et futurs praticiens du domaine de management des projets. Les frais de participation sont :

👉Pour les candidatures individuelles : 300 000 F CFA payables en deux tranches

👉 Pour les candidatures institutionnelles : 350 000 F CFA en une seule tranche

INSCRIPTION EN LIGNE

Pour vous inscrire, allez sur le lien

https://forms.gle/JMc4uTbpUyJEV5ui6

TDRs de la formation sont disponibles sur www.lecagei.com

CONTACT

✅Info line : 00226 25 45 37 57

✅E-mail : [email protected]

✅Whatsapp : 00226 78 39 88 55

✅Consulter nos offres : lacagei.com

