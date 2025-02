Communiqué | KAKEHASHI BURKINA : Appel à tous les anciens boursiers de la JICA au Burkina Faso

publicite

Vous êtes ancien boursier ou stagiaire de la JICA ?

Dans le cadre de la mise à jour de notre base de données, le KAKEHASHI-BURKINA, l’association des bousiers et anciens boursiers de la JICA, lance un appel à tous les anciens bénéficiaires de programmes de formation ou de bourses de la JICA court terme (GRF, CF et YL) et de long terme (ABE Initiative, SDGs, Agri Net, Improvement in Children’s Learning et RAMP) de la JICA au Burkina Faso.

Cette initiative vise à :

Renforcer notre réseau de collaboration.

Faciliter les échanges d’opportunités professionnelles et sociales.

Mieux structurer les projets et activités des anciens boursiers.

Comment vous identifier ?

Veuillez remplir le formulaire d’identification via le lien suivant :

👉 https://forms.gle/a3CmuHyJ6cLpRP9A8

Votre participation est essentielle pour construire une communauté forte et engagée pour le développement économique et social entre le Burkina Faso et le Japon.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous au :

📞 06750418

📧 [email protected]

Ensemble, bâtissons un réseau solide et actif des boursiers et anciens boursiers JICA au Burkina Faso !

(Merci de partager ce communiqué auprès d’autres anciens boursiers que vous connaissez.)

#JICA #AnciensBoursiersJICA #BurkinaFaso #CoopérationJaponAfrique #RéseauJICA

