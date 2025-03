FESPACO 2025 : Le capitaine Ibrahim Traoré félicite Dani Kouyaté

publicite

Après 28 ans d’attente, le Burkina Faso reprend à la tête du cinéma africain en remportant le prestigieux prix du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), ce samedi 1er mars 2025. C’est le Burkinabè Dani Kouyaté avec son film « Katanga, la danse des scorpions » qui offre au pays des hommes intègres son troisième Étalon d’or de Yennenga.

La suite après cette publicité

C’est la fierté de tout un peuple qui attendu 28 ans pour décrocher à nouveau l’Étalon d’or de Yennenga. Le premier citoyen des Burkinabè n’est pas du reste. Il a exprimé sa fierté non seulement aux cinéastes venus de plus de 53 pays mais aussi et surtout à Dani Kouyaté pour l’Etaton d’or de Yennenga qu’il offre au Burkina Faso.

«Après avoir présidé la cérémonie officielle de clôture de la 29e édition du FESPACO, je salue l’ensemble des cinéastes et cinéphiles pour le franc succès de cette fête du cinéma africain.

Ma fierté est d’autant plus grande que le trophée le plus prestigieux, l’Etalon d’or de Yennenga, échoit au burkinabè Dani KOUYATE après 28 ans.

En dédiant son graal à nos vaillantes Forces combattantes, le réalisateur fait montre d’une reconnaissance légitime au courage et à l’abnégation de nos dignes filles et fils engagés pour la victoire sur les forces du mal.

Je souhaite un bon retour aux nombreux festivaliers venus de plus de 53 pays d’Afrique et du reste du monde.

Vive le cinéma africain!

Vive la culture africaine!», a écrit le Chef de l’État sur compte X.

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite