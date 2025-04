TECNO : La série CAMON 40 de TECNO remporte de prestigieux prix mondiaux, reconnue pour ses fonctionnalités exceptionnelles

publicite

TECNO, marque de technologie innovante axée sur l’IA, est fière d’annoncer que sa série CAMON 40 a été récompensée par de nombreux prix internationaux prestigieux, consolidant ainsi son leadership en matière d’innovation en matière d’imagerie IA, de performances exceptionnelles et d’excellence en matière de design.

Le CAMON 40 Premier 5G a remporté le prix Platine aux French Design Awards, la référence européenne en matière d’excellence en design industriel, tandis que la série CAMON 40 a reçu le prix Platine aux MUSE Design Awards, reconnus par l’International Awards Association pour leur créativité innovante. Ces distinctions soulignent l’excellence de TECNO en matière de technologies d’imagerie innovantes et de conception de smartphones avant-gardistes, renforçant ainsi son influence sur le marché mondial.

Reconnaissance du Global Design Award, redéfinition de l’interaction et de l’imagerie instantanée alimentées par l’IA dans les smartphones

La série CAMON 40 a remporté la distinction Platine aux MUSE Design Awards et aux French Design Awards, deux des plus prestigieuses distinctions mondiales récompensant l’excellence du design produit. Sélectionnée parmi des milliers de candidatures internationales, la série CAMON 40 s’est distinguée par l’intégration harmonieuse d’un design industriel emblématique et de fonctionnalités intuitives basées sur l’IA, redéfinissant ainsi l’interaction utilisateur et l’imagerie mobile.

La pierre angulaire de cette réussite est le bouton One-Tap primé, une touche physique dédiée à la photographie instantanée et à l’assistance IA. Un double-clic rapide lance le mode FlashSnap, permettant une capture ultra-rapide sans déverrouiller l’écran. Optimisé par l’algorithme d’IA BestMoment de TECNO et un moteur de fusion multi-images, le mode FlashSnap sélectionne intelligemment les images les plus nettes dans les scènes animées. Équipé d’une caméra nocturne Sony LYT Ultra de 50 Mpx, le CAMON 40 offre une clarté exceptionnelle, même en conditions d’action rapide ou de faible luminosité. Que vous capturiez un instant fugace et dynamique, le mode One-Tap FlashSnap rend la prise de vue rapide et de haute qualité aussi simple qu’un double-clic.

Une pression longue sur le bouton One-Tap permet d’activer l’assistant IA Ella, qui analyse l’écran en temps réel et permet d’accéder par commande vocale à des outils d’IA avancés, notamment AI Eraser 2.0 pour une suppression précise des objets et AI Image Extender pour une extension photo fluide. La série CAMON 40 inaugure également le premier assistant d’appel 360° basé sur l’IA, doté d’une technologie révolutionnaire de suppression du bruit pour des appels d’une clarté exceptionnelle, ainsi que d’une traduction et d’un résumé des appels en temps réel. La série CAMON 40 offre une expérience IA complète pour l’imagerie, la communication et la productivité.

Au-delà des capacités d’imagerie et d’IA, la série CAMON 40 offre un équilibre raffiné entre esthétique, durabilité et performances à long terme. La série présente le design de l’appareil photo Side-Axis signature de TECNO, revisité avec une élégante courbe en col de cygne qui allie avec brio structure classique et style contemporain.

Les deux prix reçus par la série TECNO CAMON 40 réaffirment l’engagement de TECNO envers la technologie d’imagerie pionnière, l’innovation révolutionnaire de l’IA TECNO et la conception de produits avant-gardistes qui allient l’attrait émotionnel à la substance technologique pour offrir une expérience de smartphone véritablement supérieure basée sur l’IA aux utilisateurs des marchés émergents mondiaux.

La vision de TECNO : Innovation en IA pour les marchés émergents mondiaux

La reconnaissance de la série CAMON 40 par les French Design Awards, l’organisme d’évaluation du design industriel le plus rigoureux d’Europe, et par les MUSE Design Awards, reconnus mondialement pour leurs innovations disruptives en matière de design, réaffirme le succès des stratégies de « globalisation » et de « passer au premium » de TECNO. TECNO s’engage à propulser son influence mondiale vers de nouveaux sommets.

Fort de ces succès, Jack Guo, directeur général de TECNO, a souligné : « Cette reconnaissance renforce notre engagement glocal en faveur de l’innovation ciblée, afin de créer des technologies d’IA et d’imagerie de pointe qui donnent véritablement du pouvoir aux utilisateurs du monde entier et leur apportent une valeur ajoutée significative. Elle nourrit notre vision de repousser les limites du possible en matière d’expériences mobiles. »

Fidèle à l’esprit de marque « Stop At Nothing », TECNO s’engage en permanence auprès des consommateurs internationaux avant-gardistes, guidés par l’IA pratique pour offrir des expériences mobiles IA plus intelligentes et plus personnalisées. À l’avenir, TECNO approfondira davantage son écosystème d’imagerie IA, explorera de nouvelles directions dans les smartphones d’imagerie phares haut de gamme et dirigera la transformation de l’industrie pour créer des expériences d’imagerie mobile exceptionnelles pour les utilisateurs du monde entier.

Pour toute question relative aux médias, veuillez contacter [email protected]

## FIN ##

À propos de TECNO

TECNO est une marque technologique innovante basée sur l’IA, présente sur plus de 70 marchés répartis sur cinq continents. Engagée à transformer l’expérience numérique sur les marchés émergents, TECNO s’efforce sans relâche d’intégrer parfaitement un design contemporain aux dernières technologies et à l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, TECNO propose un écosystème complet de produits basés sur l’IA, comprenant des smartphones, des objets connectés, des ordinateurs portables, des tablettes, des consoles de jeu connectées, le système d’exploitation HiOS et des produits pour la maison connectée. Guidée par son principe de marque « Ne reculez devant rien », TECNO continue d’être pionnière dans l’adoption de technologies de pointe et d’expériences basées sur l’IA pour les personnes tournées vers l’avenir, les incitant à ne jamais cesser de viser le meilleur d’elles-mêmes et un avenir radieux. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site officiel de TECNO : www.tecno-mobile.com.

