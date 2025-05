Autorités africaines et malgache de l’aviation civile (AAMAC) : Une décennie après, Ouagadougou accueille une réunion importante des experts

publicite

Ouagadougou reçoit la réunion des experts des Autorités africaines et malgache de l’aviation civile (AAMAC) pour l’élaboration des documents harmonisés en vue du renforcement de la supervision aérienne. Prévue se tenir du 05 au 16 mai 2025 dans la capitale burkinabè, la cérémonie officielle d’ouverture de ladite réunion est intervenue ce lundi 05 mai 2025, sous la présidence du représentant du ministre d’Etat, ministre en charge de l’Administration territoriale et de la mobilité, le Directeur général (DG) de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC), Daouda Abdoul Aziz Amoussa.

Après avoir accueilli la 37e session des experts des Autorités africaines et malgache de l’aviation civile (AAMAC), du 16 au 20 décembre 2016, Ouagadougou reçoit, près d’une décennie après, la réunion des experts des AAMAC.

« Les attentes de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à l’issue de cette session sont grandes et les résultats s’inscrivent en droite ligne dans le cadre d’actions prioritaires 2025 de la Commission de l’UEMOA », a fait savoir Mamadou Welle, représentant de ladite Commission.

Eugène Apombi, Directeur général (DG) de l’Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale (ASSA-AC), a fait remarquer que l’ASSA-AC est présente à cette rencontre afin d’améliorer sa perception du système règlementaire aux AAMAC.

Louis Bakiénon, Secrétaire exécutif des AAMAC, a laissé entendre que la réalisation de la présente activité va permettre aux AAMAC de disposer d’un nombre important de textes, environ une trentaine, en termes de règlements, de procédures, de manuels, de guides et d’éléments indicatifs divers permettant de couvrir les sept domaines de la navigation aérienne.

« J’émets donc le souhait de voir éclore, au bout de ces 2 semaines, une règlementation à jour et des orientations techniques plus complètes qui viendront renforcer l’ensemble du corpus règlementaire existant au plus grand bénéfice de la communauté des Etats membres des AAMAC », a-t-il formulé.

Confirmer le leadership des AAMAC dans le domaine de la sécurité aérienne

Daouda Abdoul Aziz Amoussa, DG de l’ANAC, au nom du ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité, a indiqué que les défis de sécurité dans le secteur de l’aviation civile auxquels sont confrontés les Etats imposent de développer une dynamique de renforcement des liens de coopération et d’entraide afin de poursuivre la construction d’une aviation civile solide et robuste conformément aux normes et pratiques recommandées de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

« La rencontre de Ouagadougou entend exploiter des documents pertinents de l’OACI, des règlements techniques aéronautiques des AAMAC et des documents de l’industrie afin d’élaborer ou mettre à jour des textes règlementaires, des orientations techniques à travers des guides, procédures, manuels d’inspecteur et listes de vérification d’inspecteur », a-t-il informé.

Pour lui, les recommandations qui seront formulées à l’issue des travaux, permettrons de confirmer le leadership des AAMAC dans le domaine de la sécurité aérienne, du renforcement des capacités et de l’efficacité dans la navigation aérienne dans l’espace africain. C’est à ce titre qu’il a alors invité les experts à une coordination des stratégies d’actions plus renforcées entre les autorités d’aviation civile respectives des Etats membres.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

