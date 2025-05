L’ENAM propulse 2.300 nouveaux cadres au cœur de l’administration burkinabè

publicite

Ce vendredi 9 mai 2025 à Ouagadougou, l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM) a célébré la sortie conjointe de ses promotions 2021-2023, baptisée « Gouvernance vertueuse », et 2022-2024, nommée « Audace ». Un total de 2.300 stagiaires, désormais outillés pour servir la nation burkinabè.

La promotion « Gouvernance vertueuse » a enregistré un remarquable taux de réussite de 99% sur 893 stagiaires, tandis que la promotion « Audace » a réalisé un sans-faute avec 100% de réussite pour ses 1550 membres.

Le Directeur Général de l’ENAM, le docteur Jacob Y. Yarabatioula, n’a pas caché sa joie lors de son allocution. « Je ne sais pas comment vous traduire notre joie de voir ce jour consacré à la sortie de deux promotions », s’est-il exclamé.

Le Dg de l’ENAM n’a pas manqué de rappeler la mission de l’ENAM de former des « acteurs du changement, des gardiens de l’intérêt général, des ambassadeurs d’une administration nouvelle, au service d’un Burkina Faso résolument engagé sur la voie de la souveraineté, de la dignité et du développement endogène ».

Le Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, patron de la cérémonie, a adressé un message fort aux nouveaux cadres. « Dans l’administration publique burkinabè et pour le peuple, vous n’êtes pas seulement des ambassadeurs de l’ENAM, mais aussi des combattants pour la libération de notre Nation », a-t-il déclaré.

Faisant écho aux noms de baptême des promotions et au contexte national actuel, il a insisté sur la nécessité pour les jeunes diplômés de porter haut les valeurs de l’ENAM et être des exemples de probité et de compétences.

Le parrain de la cérémonie, Inoussa Kanazoé, PDG de CIM Metal Group a exprimé son honneur d’être associé à cet événement. Son engagement envers l’ENAM s’est traduit par un soutien financier significatif pour la cérémonie, l’offre de matériel informatique et de motos aux majors, ainsi que par un investissement considérable dans la bibliothèque moderne de l’école.

S’adressant aux nouveaux diplômés, il les a encouragés à être des VDP de l’administration publique et à cultiver des valeurs telles que la discipline, la ponctualité, la rigueur, l’intégrité, l’audace pour promouvoir une gouvernance vertueuse.

Le Délégué général des stagiaires a exprimé la gratitude des promotions envers l’ENAM, les enseignants et le parrain. Il a souligné l’engagement des nouveaux cadres à servir leur patrie avec excellence, guidés par l’esprit de leurs noms de promotion.

La cérémonie a également été marquée par la présence des Directeurs généraux des Écoles Nationales d’Administration du Tchad et du Gabon, témoignant de la reconnaissance régionale de la qualité de la formation dispensée par l’ENAM.

Akim KY

Burkina 24

