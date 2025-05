« Nous serons éternellement reconnaissants envers tous nos amis et camarades » (Vladimir Poutine)

publicite

Lors d’une réception au Kremlin ce 9 mai 2025, le président russe, Vladimir Poutine, a de nouveau fait part de la gratitude du peuple russe à l’égard de tous ceux qui ont contribué à la victoire sur l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale et a porté un toast à la «génération des vainqueurs».

À l’occasion d’une réception au palais à Facettes, dans l’enceinte du Kremlin, le président russe a remercié les chefs des délégations étrangères venues aux célébrations du 9 mai à Moscou, rappelant le caractère « inestimable » de ce que représente cette date pour le monde.

Vladimir Poutine a par ailleurs souligné que « pour la Russie et les pays de la Communauté des États indépendants » (CEI), l’évènement que commémore le 9 mai « fait partie de l’histoire de presque chacune de nos familles ». Une histoire « liée au sang », qui détermine le rapport qu’entretiennent les Russes envers leurs « ancêtres qui ont traversé les épreuves les plus difficiles, ont résisté et ont gagné ».

« Je suis sûr que ces sentiments sont bien compris par tous ceux dont les proches ont lutté contre le nazisme et le militarisme, ont lutté pour la liberté en Europe et dans l’Atlantique, dans l’océan Pacifique, en Asie, en Afrique – partout où le feu de la Seconde Guerre mondiale a fait rage », a poursuivi le président russe.

«Nous sommes une grande famille de vainqueurs», a déclaré M. Poutine. Ce dernier a assuré qu’en Russie, « nous nous souvenons de la façon dont ils nous ont aidés ». « Nous resterons éternellement reconnaissants envers tous nos amis et camarades », a assuré le dirigeant russe, déclarant « s’inclin[er] devant cette grande génération, où qu’elle vive maintenant, quelle que soit la langue qu’elle parle ». « Nous sommes une grande famille de vainqueurs », a-t-il encore ajouté.

Aux yeux de Vladimir Poutine, la « solidarité » et le « courage » dont a fait preuve cette génération est un « exemple ». Un exemple « particulièrement important », a-t-il dit, au regard de la situation internationale, marquée notamment par la résurgence de « la question des droits souverains des États et des peuples » de « suivre les traditions historiques, culturelles et spirituelles de leurs ancêtres ».

« Le temps nous sépare de plus en plus des événements de la Seconde Guerre mondiale, mais notre responsabilité est de préserver les valeurs établies par la Grande Victoire, de transmettre aux générations futures la vérité sur comment et au nom de quoi elle a été gagnée, notre conviction que l’unité des peuples autour des idéaux de paix, de liberté et de justice a un pouvoir illimité », a déclaré le président russe avant de porter un toast à la « génération des vainqueurs ».

Ce 9 mai marque le 80e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie, poussée à une capitulation sans condition après un sanglant conflit qui aura notamment coûté 27 millions de vies à l’Union soviétique.

L’Empire du Japon, allié de Berlin, poursuivra les hostilités jusqu’au 2 septembre 1945. Des festivités ont lieu aujourd’hui à travers toute la Russie. Le défilé militaire moscovite a notamment rassemblé une trentaine de dirigeants étrangers, venus des pays de la CEI, des continents asiatique, africain, sud-américain et européen.

Source : RT en Français

