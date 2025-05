Relance des activités de BRAFASO : Le ministre PODA en visite sur le chantier

publicite

Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Gnaniodem PODA, s’est rendu sur le site de la Société Nouvelle Brasseries du Faso (BRAFASO), située dans la commune de Komsilga, le jeudi 8 mai 2025. Cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi de la relance des activités de cette unité industrielle stratégique.

Le ministre a pu constater l’état d’avancement des travaux, qui englobe l’installation des équipements de production. Ces équipements, conformes aux normes internationales, visent à garantir une production de boissons de qualité, destinée à répondre à la demande des consommateurs burkinabè.

La réhabilitation de BRAFASO est un chantier de grande envergure, mobilisant des moyens techniques et humains importants. Elle représente une étape clé vers la modernisation du secteur industriel au Burkina Faso.

La réouverture de BRAFASO dans les mois à venir constitue une priorité majeure pour le gouvernement, qui voit en cette usine un levier de développement économique et social. En effet, sa relance permettra non seulement de renforcer la souveraineté industrielle, mais aussi de créer des emplois directs et indirects pour les populations.

Le ministère de l’Industrie, désigné pour coordonner cette relance, suit de près l’évolution des travaux. L’objectif est de garantir des infrastructures de pointe et une production efficace, capables de répondre aux attentes des Burkinabè tout en respectant les standards de qualité.

Source : DCRP/ MICA

