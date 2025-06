Mani Tese lance le projet LAGRO : 1,6 million d’euros pour structurer le secteur agroalimentaire et créer des opportunités

publicite

Le 3 juin 2025, l’ONG italienne Mani Tese a officiellement lancé son projet LAGRO : « Développement socio-économique et opportunités de formation professionnelle et de travail décent dans le secteur agroalimentaire au Burkina Faso ». L’atelier de lancement, tenu à Ouagadougou, a rassemblé une mosaïque de parties prenantes et de bénéficiaires, marquant le coup d’envoi de cette initiative.

Financé à hauteur de 1 666 608 euros, soit environ 1,09 milliard de FCFA, par le ministère italien de l’Intérieur, le projet LAGRO s’étendra sur trois ans dans la région du Centre, ciblant spécifiquement Ouagadougou et les communes du Grand Ouaga.

Son objectif principal est de relever les défis socio-économiques et alimentaires qui pèsent sur le Burkina Faso, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables : les migrants de retour, les déplacés internes, les jeunes et les femmes.

Le projet s’inscrit dans une logique de développement local inclusif et durable, en parfaite harmonie avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, notamment l’ODD 4 (éducation de qualité), l’ODD 8 (emploi décent et croissance économique) et l’ODD 10 (réduction des inégalités). En s’attaquant au chômage des jeunes et à la formalisation du secteur agroalimentaire, LAGRO promet de transformer des vies.

Engenio L. L. Attard, représentant pays de Mani Tese et chef de file du consortium, a articulé les ambitions du projet. « Le projet LAGRO vise trois résultats fondamentaux dont la sensibilisation à l’immigration irrégulière, une formation professionnelle de qualité dans l’agroécologie, la restauration et la transformation agroalimentaire, et un accompagnement solide pour l’insertion professionnelle de nos participants ».

Il a précisé les chiffres. « Nous prévoyons de former 75 bénéficiaires en restauration, 120 en transformation agroalimentaire, et d’accompagner 150 producteurs en agroécologie », a-t-il cité.

La pertinence de cette initiative a été vivement saluée par les autorités locales. El Hadj Sidi Mahamadou Cissé, conseiller technique en charge des questions environnementales, représentant la commune de Ouagadougou, a souligné l’impact social et environnemental du projet. « Cette initiative est capitale pour fixer les jeunes sur leur terroir et lutter contre l’exode rural et l’immigration, dont la principale cause est le manque d’emploi » a-t-il affirmé.

Il a également mis en exergue la valeur ajoutée de la transformation agroalimentaire. « La transformation contribuera à réduire les pertes de produits et à améliorer les conditions de vie, tout en utilisant les déchets pour le compost, protégeant ainsi notre environnement ».

Le soutien gouvernemental est également indéfectible. Dr Tanou Mariam, directrice générale des études et des statistiques sectorielles au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, a réitéré l’engagement de son département.

« Ce projet vient occuper sainement la jeunesse et l’impliquer dans le secteur agricole, ce qui est en parfaite adéquation avec la vision du président du Faso, qui souhaite faire de notre jeunesse une force transformatrice au service de la nation » a-t-elle déclaré. D’aileurs, le ministère s’engage à capitaliser sur les résultats et à offrir des stages pour maximiser l’impact du projet.

Le consortium de mise en œuvre, piloté par Mani Tese, inclut des acteurs locaux essentiels tels que la Fédération des Industrielles et Agro transformateurs du Burkina (FIAB), la Fédération Nationale des Maraîchers et Pépiniéristes du Burkina (FNMP), et l’Association des Artisans des Métiers de Bouche du Burkina (AAMB), avec l’appui stratégique de la mairie de Ouagadougou.

Akim KY

Burkina 24